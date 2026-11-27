媽媽每天返工或者接送小朋友，難免容易雙腳疲勞，想減輕雙腳負擔，選擇一對舒適又合腳的運動鞋十分重要！日本生活雜誌《LDK》實測11款人氣女裝運動鞋，包括New Balance、Nike、UNIQLO及無印良品等品牌，從舒適度、貼合度及透氣度等方面評分。以下整理3大價位運動鞋排行榜，並分享挑選運動鞋的實用貼士。



《LDK》實測11款女裝運動鞋 分3大價位比較5項表現

日本生活雜誌《LDK》聯同鞋履和足部適配顧問豊後由美，實測市面上熱門品牌的女裝運動鞋，包括New Balance、Nike、UNIQLO和無印良品等品牌等，並按價格分為3個組別，分別是5,000日圓以下的平價款、15,000日圓以下的經典品牌款，以及20,000日圓以下的高價品牌款。

專家及女性試穿者參與測試，從穿著舒適度、貼合度、行走舒適度、鞋款造工及透氣度5方面評分，選出各組別表現最好的運動鞋。

女裝運動鞋 經典品牌款排名

女裝運動鞋 經典品牌款排名 產品 價格 評分 評分重點 New Balance Fresh Foam X Walking 880 v7 ¥9427 （約HKD464） 4.1 -貼合腳背及腳踝，提供適當緩震及足部支撐 -透氣表現良好 ASICS HADASHIWALKER 1292A066（3E） ¥9053 （約HKD446） 3.8 -鞋跟包覆性佳 -設有拉鏈，方便穿脫 Nike Motiva 2 ¥10750 （約HKD530） 3.7 -貼合度、造工及減輕疲勞的表現良好 -船底形鞋底有助行走 adidas GLENBURN ¥8800 （約HKD433） 3.6 -貼合度及減輕疲勞的表現良好 RAKUNA 整體運動鞋2 ¥13860 （約HKD683） 2.5 -站立時能支撐足弓

女裝運動鞋 高價品牌款排名

女裝運動鞋 高價品牌款排名 產品 價格 評分 評分重點 On Cloudrunner3 ¥18700 （約HKD921） 4.4 -鞋跟、腳掌寬度及腳背均貼合舒適 -網面鞋身透氣性佳 -透氣防焗表現良好 HOKA Rincon 5 ¥16500 （約HKD813） 3.4 -站立時穩定性出色 -鞋墊能吸收衝擊，鞋底亦提供良好穩定性

女裝運動鞋 平價款排名

女裝運動鞋 平價款排名 產品 價格 評分 評分重點 UNIQLO 拼接休閒鞋 ¥4990 （約HKD241） 3.9 -緩震性能出色 -有可固定腳跟的鞋帶孔 -透氣防焗表現良好 無印良品 女裝防撥水舒適運動鞋 ¥3990 （約HKD197） 3 -透氣防焗表現良好 -外觀設計不俗 Workman EVO高彈性運動鞋 ¥2500 （約HKD123） 2.9 -透氣防焗表現良好 -可透過鞋帶固定腳跟 Shimamura CLOSSHI 舒適平底運動鞋 SM-0802 ¥2200 （約HKD108） 2 -價格親民

挑選運動鞋3大要點

1.選有鞋帶的款式：鞋帶有助固定雙腳、提升貼合度，正確綁緊鞋帶有助減輕雙腳疲勞。

2.鞋底不宜過厚：厚底運動鞋的鞋底較平坦，容易令人走路時整個腳掌著地，難以流暢走路，會更容易疲勞。

3.鞋身不宜過寬：就算腳趾受到擠壓，也不應立即選擇寬楦的鞋款。應先綁緊鞋帶、固定雙腳，再確認鞋寬是否合適。

購買運動鞋前 應留意尺碼及試穿

1. 確認雙腳尺寸：不少人未必清楚自己的正確鞋碼，買鞋前可以先自行量度腳長、腳寬及腳圍，以免買到不合腳的鞋。

2. 雙腳試穿並綁緊鞋帶：試鞋時雙腳都應該穿上鞋子，試穿時要讓腳跟貼合鞋後跟，再綁緊鞋帶。鞋頭亦要預留適當空間，避免腳趾受擠壓。

3. 在店內走動試鞋：不要只是站著或原地踏步，試鞋時應在店內以平日的步姿走動，看看鞋子是否合適。同時要留意鞋子會否過鬆、雙腳會否在鞋內滑動、鞋頭會否擠壓腳趾。