日本《LDK》實測11款女裝運動鞋 3大價位排行榜出爐！附選鞋貼士
媽媽每天返工或者接送小朋友，難免容易雙腳疲勞，想減輕雙腳負擔，選擇一對舒適又合腳的運動鞋十分重要！日本生活雜誌《LDK》實測11款人氣女裝運動鞋，包括New Balance、Nike、UNIQLO及無印良品等品牌，從舒適度、貼合度及透氣度等方面評分。以下整理3大價位運動鞋排行榜，並分享挑選運動鞋的實用貼士。
《LDK》實測11款女裝運動鞋 分3大價位比較5項表現
日本生活雜誌《LDK》聯同鞋履和足部適配顧問豊後由美，實測市面上熱門品牌的女裝運動鞋，包括New Balance、Nike、UNIQLO和無印良品等品牌等，並按價格分為3個組別，分別是5,000日圓以下的平價款、15,000日圓以下的經典品牌款，以及20,000日圓以下的高價品牌款。
專家及女性試穿者參與測試，從穿著舒適度、貼合度、行走舒適度、鞋款造工及透氣度5方面評分，選出各組別表現最好的運動鞋。
女裝運動鞋 經典品牌款排名
產品
價格
評分
評分重點
New Balance
Fresh Foam X Walking 880 v7
¥9427
（約HKD464）
4.1
-貼合腳背及腳踝，提供適當緩震及足部支撐
-透氣表現良好
ASICS
HADASHIWALKER 1292A066（3E）
¥9053
（約HKD446）
3.8
-鞋跟包覆性佳
-設有拉鏈，方便穿脫
Nike
Motiva 2
¥10750
（約HKD530）
3.7
-貼合度、造工及減輕疲勞的表現良好
-船底形鞋底有助行走
adidas
GLENBURN
¥8800
（約HKD433）
3.6
-貼合度及減輕疲勞的表現良好
RAKUNA
整體運動鞋2
¥13860
（約HKD683）
2.5
-站立時能支撐足弓
女裝運動鞋 高價品牌款排名
產品
價格
評分
評分重點
On
Cloudrunner3
¥18700
（約HKD921）
4.4
-鞋跟、腳掌寬度及腳背均貼合舒適
-網面鞋身透氣性佳
-透氣防焗表現良好
HOKA
Rincon 5
¥16500
（約HKD813）
3.4
-站立時穩定性出色
-鞋墊能吸收衝擊，鞋底亦提供良好穩定性
女裝運動鞋 平價款排名
產品
價格
評分
評分重點
UNIQLO
拼接休閒鞋
¥4990
（約HKD241）
3.9
-緩震性能出色
-有可固定腳跟的鞋帶孔
-透氣防焗表現良好
無印良品
女裝防撥水舒適運動鞋
¥3990
（約HKD197）
3
-透氣防焗表現良好
-外觀設計不俗
Workman
EVO高彈性運動鞋
¥2500
（約HKD123）
2.9
-透氣防焗表現良好
-可透過鞋帶固定腳跟
Shimamura CLOSSHI
舒適平底運動鞋 SM-0802
¥2200
（約HKD108）
2
-價格親民
挑選運動鞋3大要點
1.選有鞋帶的款式：鞋帶有助固定雙腳、提升貼合度，正確綁緊鞋帶有助減輕雙腳疲勞。
2.鞋底不宜過厚：厚底運動鞋的鞋底較平坦，容易令人走路時整個腳掌著地，難以流暢走路，會更容易疲勞。
3.鞋身不宜過寬：就算腳趾受到擠壓，也不應立即選擇寬楦的鞋款。應先綁緊鞋帶、固定雙腳，再確認鞋寬是否合適。
購買運動鞋前 應留意尺碼及試穿
1. 確認雙腳尺寸：不少人未必清楚自己的正確鞋碼，買鞋前可以先自行量度腳長、腳寬及腳圍，以免買到不合腳的鞋。
2. 雙腳試穿並綁緊鞋帶：試鞋時雙腳都應該穿上鞋子，試穿時要讓腳跟貼合鞋後跟，再綁緊鞋帶。鞋頭亦要預留適當空間，避免腳趾受擠壓。
3. 在店內走動試鞋：不要只是站著或原地踏步，試鞋時應在店內以平日的步姿走動，看看鞋子是否合適。同時要留意鞋子會否過鬆、雙腳會否在鞋內滑動、鞋頭會否擠壓腳趾。