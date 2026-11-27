歐盟成員國領導人11月26日在比利時布魯塞爾舉行峰會，經過12小時馬拉松式談判，仍未能就2028年至2034年財政預算及明年向烏克蘭提供490億美元（約3839億港元）新貸款達成共識。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）為協議設定年底最後期限，警告若拖至明年將更難成事。



馬克龍坦言法國深陷債務泥潭，且明年4月將舉行總統大選，極右翼勢力選情看漲，必須在12月17日至18日下次峰會上簽署協議。若錯過年底死線，大選臨近將無法重啟討論。惟匈牙利總理馬扎爾（Peter Magyar）在社交平台潑冷水，指周四會談「毫無成果」，聖誕前恐難達成共識。

2026年11月26日，法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)在比利時布魯塞爾舉行的歐盟特別峰會當天舉行新聞發布會。（Reuters）

會上各國陣營分歧嚴重。德國、荷蘭等「淨貢獻國」主張緊縮，德國總理默茨（Friedrich Merz）表示歐盟不應承擔更多債務；法國、意大利等國則力保佔預算約三分之二的農業補貼及基建「凝聚力」資金。

2026年11月26日，歐盟中央銀行行長拉加德（Christine Lagarde）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟特別峰會上與意大利總理梅洛尼（ Giorgia Meloni）和德國總理默茨（Friedrich Merz）交談。（Reuters）

援烏融資成為另一大僵局。預算擬未來七年向烏提供1,000億歐元（約8,617億港元）。默茨警告若非全體成員國對烏作出集體承諾，將擱置協議，但匈牙利、捷克及斯洛伐克反對動用資金軍援。

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）促請各國妥協，並提議開徵歐盟數碼服務稅拓寬財源；俄方批評歐盟撥款援烏只會阻礙和平進程。