英國政府11月26日公布英歐協議文本，證實首相貝安德（Andy Burnham）於11月20日在布魯塞爾與歐盟達成的貿易安排設有首10年退出賠償條款，隨即觸發在野黨廢約威脅，令重塑英歐關係的努力再捲入「脫歐戰」。



歐洲新聞台（Euronews）26日報道，協議旨在改善英國脫歐後的短期關係，長遠安排留待日後商討。其中食物安全檢驗及動植物防疫檢疫措施（SPS）協議2028年生效後，將大幅減少食品及飲料出口的檢查與繁文縟節，英方估計可帶來最多51億英鎊（約524.36億港元）經濟貢獻。若任何一方在生效後首10年退出，須支付「合理且合乎比例」費用，以重建邊境檢查設施。賠償分歧將交由國際仲裁。

貝安德副發言人稱，這屬國際條約慣例且雙向適用。歐盟外交官認為，這有助協議穩定發揮效益。倫敦智庫歐洲改革中心主任格蘭特則形容，這是歐盟一份「合情合理」的「保單」。

此外，峰會另同意連結雙方排放權交易，並便利青年跨境求學及工作。

2026年11月20日，比利時布魯塞爾，英國首相貝安德到訪歐洲議會，手持歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）送給首相府捕鼠貓拉里（Larry）的聖誕禮物。（Reuters）

不過，英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）稱會「廢除」協議，保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch，又譯巴德諾赫）亦表明不支持。

根據英國廣播公司（BBC）披露的細節，英國會以觀察員身份出席歐盟委員會會議及專家小組，無投票權。法案亦允許大臣透過次級立法接軌歐盟規則，減少國會審查。貝安德政府同日提交落實貿易及電力協議的法案，國會12月7日首次辯論，其後表決。