德國拜仁慕尼黑門將紐亞（Manuel Neuer）近日被捲入「出軌疑雲」，他的妻子安妮卡（Annika Neuer）在社交平台轉發文章，內容提及「在女人懷孕期間出軌，這是另一種層次的邪惡」。



英國《太陽報》11月26日引述德國媒體報道，紐亞與安妮卡在今年8月迎來第二個孩子後不久便離異。

現在40歲的紐亞是著名的德國「門神」，曾在2014年率領德國隊勇奪世界盃冠軍。

他較早時候被拍到在巴西與一位身分不明的女子在一起；據德國《圖片報》（Bild）指出，該女子是一名23歲的物理治療師，曾與紐亞因公事合作。

紐亞在11月7日舉行的一場德甲聯賽對緬恩斯（Mainz）的比賽中，右腳肌腱部分撕裂，隨後便前往巴西進行康復治療。

德國媒體亦有報道指出，9月底時，他曾與這名年輕女子一同現身意大利的西西里島。

在相關傳聞廣為流傳後，26歲的安妮卡（本姓Bissel，曾是手球選手）出面發聲。

她在社交平台轉發一則訊息，內容寫道：「趁女性懷孕的時候出軌，這種惡劣程度簡直是另一個層次。試想一下，看着那個懷着你孩子的女人，見證她身體的變化、看着她經歷種種艱辛與疲憊，承受懷孕帶來的一切。即便如此，你竟然還有臉在背後背叛她。」

安妮卡轉發的貼文又指：「她懷的是『你的』孩子，而你卻在外面跟別人尋歡作樂。本該感受到愛、保護與支持的她，如今卻得獨自面對你所造成的痛苦。」

貼文還提到：「這不是什麼『犯錯』，這是一種選擇。一種自私、冷酷且毫不尊重的選擇。如果你能背叛那個懷着你孩子的女人，尤其是在她最需要你的時候，那你不僅缺乏忠誠，甚至連做人最基本的體面與尊重都沒有。真令人作嘔。」

報道指，紐亞與安妮卡育有兩個兒子。長子盧卡（Luca）於2024年3月出生，次子的名字則尚未公開。