黃仁勳出軌｜與女主角黃樂再有舊照曝光　台北電腦展上搭肩攬腰

英偉達（Nvidia、NVDA，又名輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）爆出婚外情醜聞後，辭去行政總裁等職務，路透社11月14日曝光數張黃仁勳與婚外情女主角黃樂（Alice Huang）2024年在台北國際電腦展上的照片，可見兩人搭肩攬腰。



據路透社指，照片拍攝於2024年6月2日，黃仁勳當時在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）發表主題演講後，與中國女企業家黃樂打招呼互動。圖片內兩人表現親近，黃樂把手放在黃仁勳肩上，黃仁勳則把手放於對方腰間，周邊有眾多其他出席電腦展的人士。

在過去流出的合影中，包括黃樂與黃仁勳2024年6月7日在台北一間酒吧與科技業高層聚會。《紐約時報》引述酒吧在場人士指出，黃樂聲稱能找來黃仁勳，不久黃仁勳果然穿著招牌黑皮衣現身，與眾人共飲威士忌。

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路透社11月13日報道，據兩名知情人士和查閱的內部郵件顯示，黃仁勳曾就其與黃樂的婚外情，誤導英偉達首席法律顧問泰特（Tim Teter）、首席營銷官瓦根菲爾德（Alison Wagonfeld）在內的多位公司高層。

黃樂遭美方質疑為中國情報人員，她亦是新加坡數據中心公司Megaspeed前高層，被指靠與黃仁勳的私人關係，促成總值高達至少75億美元（約585億港元）的英偉達高階人工智慧晶片流向中國，美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）12日指，司法部尚未就黃樂是否為中國間諜得出結論。中方則批評美國是捕風捉影。