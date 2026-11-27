據白宮及台積電（TSMC）雙方表示，美國總統特朗普（Donald Trump）將於下周12月4日前往亞利桑那州（Arizona），出席台積電新晶片廠動工儀式並發表演說。該廠房預計為當地及附近社區創造約2萬多個職位。



美媒報道，台積電在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）區域積極擴張，利用其美國廠房為英偉達（Nvidia）、蘋果、超微（AMD）、博通（Broadcom）及高通（Qualcomm）等科技公司生產晶片，而特朗普本次將參加台積電於亞利桑那第五期擴建計劃的動工儀式。

台積電在今年7月宣布，計劃再投入約1,000億美元（約7,828億港元）擴大其美國廠房的產能，令台積電在美國晶片製造領域的投資總額達到2,650億美元（約2.07萬億港元）。

2023年1月24日，位於美國亞利桑那州鳳凰城的台積電工廠。（Getty）

美媒指，人工智能的發展帶動電腦晶片的需求，投資規模亦隨之擴大，鑑於台積電在晶片領域處於主導地位，美國及其他國家皆採取行動，透過增加本土生產來解決供應鏈的脆弱性問題。

台積電在亞利桑那州的工程最初於特朗普首任總統任內的2020年5月宣布啟動，其後在拜登（Joe Biden）任內獲《晶片及科學法案》（CHIPS and Science Act）落實補貼與擴建。

白宮表示，這項擴建計劃預計為當地創造約1萬個職位，並為周邊社區額外創造約1.1萬個就業機會。目前亞利桑那州廠房已提供了超過 1.2 萬個建築相關的工作職缺。