愛沙尼亞司法與數碼事務部（Ministry of Justice and Digital Affairs）呼籲政府機構、企業及私人家庭停用三款人工智能平台，指有關平台涉及重大資訊安全風險。被點名的三款AI工具分別為中國的DeepSeek和通義千問（Qwen），以及愛沙尼亞本地聊天軟件Botastico。



愛沙尼亞公共媒體ERR報道，在針對市場上14款雲端及人工智能工具進行的風險安全評估中，結果顯示中國的DeepSeek及千問，和愛沙尼亞本土AI聊天及客戶服務自動化平台Botastico均錄得「紅色」高風險等級。

司法與數碼事務部長帕科斯塔（Liisa Pakosta）特別點名 DeepSeek，並指出政府機關早應禁止使用該平台，並在新聞稿表示，DeepSeek以低廉的成本吸引到客戶，但考量到數據是在中國處理、其安全措施與資料次級處理者（sub-processors）的資訊極為有限、缺乏合規性的獨立佐證，以及存在審查與影響力操作的風險，因此不被愛沙尼亞所接受。

因涉及重大資訊安全風險，愛沙尼亞政府指建議政府機構、企業及私人家庭禁用DeepSeek、通義千問（Qwen）以及本土AI軟件Botastico。（Getty）

阿里雲（Alibaba Cloud）旗下的「通義千問」（Qwen），則以資料可能在中國處理，並被用於AI模型訓練而建議停用。而Botastico則指該平台缺乏ISO/IEC 27001 或 E-ITS 安全標準的認證、未包含保密條款以及部分資料處理鏈環節不夠透明而建議禁用。

至於其他廣泛使用的AI工具，Google 的 Gemini、微軟（Microsoft）的 Copilot 以及歐洲開發的 Mistral Vibe 則獲得了「綠色」相對安全等級。

司法及數碼事務部網絡風險主管艾里克（Lisett Reimann-Erik）指出，民間及企業難以避免使用AI及雲端服務，但相關服務伴隨著風險及不確定性，因此政府希望透過評估，提供用戶明確的安全資訊。

阿里巴巴旗下大型語言模型「千問」（Qwen）。（路透社）

中國外交部過去則多次指，中方一貫反對泛化國家安全概念、將科技經貿問題政治化，堅決維護中國企業的合法權益。