俄羅斯這次又抓了條「大老鼠」。11月25日，莫斯科第235駐軍軍事法院批准強制措施，逮捕俄空天軍副司令格列霍夫（Yuri Grekhov）。



11月26日，俄媒援引執法部門消息人士披露，格列霍夫涉嫌觸犯《俄羅斯聯邦刑法》第290條第6款，也就是特別鉅額受賄罪，最高可判15年。

俄羅斯國旗（Getty）

格列霍夫目前不認罪，但既然已經啟動刑事調查並羈押候審，接下來檢方要查的就是資金往來背後的利益鏈。這事不是普通反腐，要放在俄軍戰時軍費、防空漏洞和國防部人事洗牌裏看。

先看格列霍夫怎麼「把自己養肥」的。他現年64歲，仕途起點就是防空，畢業於高爾基高等高射導彈防空學校，早年在北高加索軍區防空軍團第12防空軍團第54防空導彈旅服役。

1997年任遠東軍區空防師防空導彈團副團長，後來當過防空導彈團團長、防空部隊參謀長。2013年出任俄防空與反導部隊參謀長、第一副司令，2018年升任防空與反導部隊司令，同時擔任空天軍副總司令。

2021年，他轉任空天軍裝備副總司令，專門負責武器裝備配置、供應和保障。這個位置很關鍵：哪些裝備急需補，哪些環節涉及採購，哪些供應商能拿訂單，他都比外行清楚。時間一長，戰時裝備需求就可能變成個人發財機會。

那普京為什麼此時收網？背景很直接：烏軍無人機最近深入俄腹地，內陸州煉油廠、軍用機場先後被炸，俄羅斯在利比亞的海外支點也遭殃。俄軍防空處處漏風，國內自然要追問：每年砸下近16萬億盧布軍費，到底花哪去了？

2026年11月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科主持與政府成員的會議。（Reuters）

這時候把長期負責防空、後來又管空天軍裝備保障的高層將領推到反腐聚光燈下，既能展示克宮肅清腐敗的態度，也能回應外界對防空漏洞的質疑。但表面原因是輿論，深層原因是洗牌。

從別洛烏索夫接替紹伊古出任防長那天起，俄國防部就持續進行人事和利益調整。

紹伊古時期在軍隊建設、財務管理、後勤保障等關鍵部門的親信先後被抓，這次又延伸到空天軍裝備保障系統。格列霍夫是不是紹伊古舊部，目前不能下結論，但他被捕至少說明，俄國防部這場整頓遠沒結束。

不過，抓幾個受賄特別巨大的貪官，真能嚇退蛀蟲、拯救俄防空體系嗎？未必。

俄羅斯空天軍副總司令格列霍夫2021年時的照片（Serbian Ministry of Defense）

第一，不動採購體系，抓再多也是白費功夫。俄羅斯的採購不是國防部簡單撥錢、軍工企業競標接單，而是國防部、軍工集團、總承包商和下游供應商層層轉包，一套裝備背後可能牽涉幾十家甚至更多供應商。分包本身沒毛病，分包太多就是問題：人人從中拿錢，出了問題人人甩鍋。

錢被層層賺走，裝備質量誰負責？交付出問題追究誰？採購體系不改，抓掉幾個貪官也堵不住下一輪利益輸送。

第二，俄軍防空問題不是換幾個將軍就能解決。俄羅斯防空家底其實不差，S-300、S-400、「山毛櫸」、「道爾」、「鎧甲」都有，遠程、中程、近程體系也比較齊全。可烏軍打擊方式升級太快：低成本遠程無人機低空飛行、複雜航線、多方向突襲，專門挑防空網薄弱環節下手。

更麻煩的是俄羅斯國土太大，煉油廠、軍用機場、港口、軍工廠分佈在各個方向。俄軍既要保前線，又要保後方重要設施，有限防空力量只能不斷調動、拆東牆補西牆。

部署在一個地方，另一個地方就可能出現空隙。俄軍不怕正面對撞，怕的是防空兵力被一點點消耗。恰恰這種消耗戰，才是真正頭疼的地方。

所以，格列霍夫被捕是個信號：戰時軍費高、防空漏、舊利益格局要動。但抓一個人解決不了體系問題，採購體系和防空組織不改，類似的窟窿還會冒出來。

本文轉載自公眾號石江月防務觀察。

