美軍11月27日（周五）表示，一艘商船周四試圖突破美國對伊朗實施的封鎖，美軍隨即採取行動使其喪失動力。與此同時，伊朗最高領袖的一名顧問聲稱，伊朗將繼續關閉霍爾木茲海峽，並揚言要打破這項封鎖。



路透社報道，美國中央司令部發布聲明指出，一艘懸掛帛琉國旗的商船「太平洋弓箭手號」從伊朗港口城市阿巴斯港出發後，在阿曼灣遭美軍軍機發射精確導引彈藥擊中船尾。該船的推進系統因此受損失效，但船上的民間船員並未受傷。

伊朗官媒報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的顧問穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）表示：「霍爾木茲海峽不會重新開放，我們也絕不會容許這項封鎖持續存在。」不過，穆赫貝爾並未透露伊朗打算如何打破這項封鎖的具體計劃。

美國於今年7月恢復對伊朗各港口的海上封鎖。本月初，美方更宣布成立「鐵門特遣部隊」旨在限制武器及受制裁物資經由伊朗陸地邊界及裏海進行運輸。