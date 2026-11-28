中國工商界籲美方撤回擬議加稅措施 反對以此為藉口干涉經貿交往
撰文：張涵語
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美國貿易代表辦公室11月25日公布製造業所謂「結構性產能過剩」301調查結果，擬對包括中國在內的14個經濟體加徵301關稅。中國工商界對此表示堅決反對。
所謂「產能過剩」是一個偽命題，中國工商界反對美方以此為藉口干涉中美正常經貿交往。判斷行業供需狀況，應綜合考察全球市場需求、技術進步和投資周期等因素。貿易順差受國際分工、市場需求和宏觀經濟等多方面影響，單憑貿易順差這一指標不足以認定結構性產能過剩。關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益。大範圍加徵關稅將推高美國下游企業的採購成本，加重消費者負擔，並擾亂全球產業鏈供應鏈。
中國工商界呼籲美方撤回擬議加稅措施，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方協商解決有關問題，共同維護中美經貿關係穩定向好發展。中國貿促會將持續關注中美企業訴求，推動中美及各國工商界加強溝通、務實合作。
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