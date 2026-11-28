一份由近29萬名加拿大人簽署的連署，要求由總理卡尼（Mark Carney）領導的政府提出撤換美國駐加拿大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra），已於11月26日（周四）正式提交至加拿大眾議院；此舉突顯加美兩國之間緊張的關係。



據《衛報》報道，加拿大綠黨成員美爾（Elizabeth May）在一名卡加利（Calgary）女性發起連署後，於2026年7月正式推動這項連署。

2026年9月2日，加拿大安大略省薩尼亞市，連接當地與密歇根州休倫港的藍水大橋（Blue Water Bridge）附近，聖克萊爾河兩岸飄揚着加拿大和美國的國旗。（Reuters）

連署要求加拿大政府將胡克斯特拉列為「不受歡迎人物」（persona non grata），理由是他以美國外交官的身分干預加拿大內政。

據《政治報》（Politico）報道，美爾在正式提出這項連署時表示：「他一再對加拿大人進行辱罵與侮辱。」

她稱這位由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）派駐的外交使節，是加拿大歷來見過「最不具外交風範的外交官」。

請願書指控胡克斯特拉針對加拿大政治發表一連串言論，這些言論被連署人認為「不符合外交禮儀」，並指稱他此舉正在「破壞」美加外交關係。

美國務院表示已知悉這項連署。

胡克斯特拉在加拿大是一位極具爭議性的人物，特別是因為他針對特朗普意圖吞併加拿大、將其納為美國第51州的構想所做出的回應。

2025年，他在接受密歇根州一間電台訪問時，將特朗普的這番言論形容為一種「示好」的表現，並質疑為何加拿大人會對他口中所謂的「慷慨提議」感到冒犯。

此外，胡克斯特拉早前還將加拿大2025年聯邦大選，當時執政的自由黨（Liberal Party）上演了驚人的逆轉勝，形容為「反美」的表現。

2026年11月19日，中國深圳，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，出席全體會議。（Reuters）

胡克斯特拉甚至暗示，假如共和黨在11月初的中期選舉中表現不佳，加拿大需要為此負責。

當被問到這些言論時，總理卡尼回應道：「這是一種很有趣的說法。」

民主黨在11月3日舉行的中期選舉中大獲全勝，其中包括與加拿大相鄰的密歇根州與緬因州等州份的關鍵參議院選戰；在這些地區，華盛頓與渥太華之間激烈的關稅戰，已對當地居民造成沉重打擊。

報道指，儘管加拿大政府必須針對美爾所提出的連署做出正式回應，但該連署並不具法律約束力。