美國大使稱中國車不能從加拿大輸美

美國駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）說，美國不會允許中國電動車從加拿大跨越邊境進入美國。



加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月訪華與中方達成協議，將中國電動車的關稅從100%調降至6.1%。

胡克斯特拉接受加拿大媒體訪問時說：「這些車可以從中國進入加拿大，但不會跨境進入美國……那絕不會發生……我們不會開閘讓中國汽車從加拿大進入美國。」

胡克斯特拉是來自美國汽車工業中心地帶密歇根州的前國會議員。他所舉的理由是這些車所收集和傳輸的數據引起安全擔憂。

2026年3月4日，澳洲悉尼，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席當地一間智庫舉辦的活動時發表演說。（Reuters）

胡克斯特拉並未說明，合法進口到加拿大的中國汽車將被拒絕簽發轉售所需的美國文件，還是完全禁止過境，抑或是會面臨其他行政障礙。

美國已出台法規，限制使用中國和俄羅斯技術的智能網聯汽車進口或在美銷售。

白宮方面尚未對此事作出回應。

中加關係：圖為2017年12月5日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館接待加拿大總理前，會場已擺放到的中國及加拿大國旗。（Getty）

加拿大製造的汽車大多包含相當比例的美國零件。胡克斯特拉說，跨境汽車含有50%，甚至75%的美國部件，這才是美國樂於進口的汽車。

他補充道：「我們最大的威脅來自韓國、日本和墨西哥……在這些地方，確實可以推動汽車生產回流美國。然後我們還必須搞清楚如何應對中國，因為那才是最大的威脅。」