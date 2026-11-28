英國王儲妃、威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）的抗癌紀錄片《Heal》11月29日將首播，根據新公開的片段，凱特加入抗癌病人的交流小組，並談到「我們不該獨自承擔生命中的種種挑戰」。據英媒報道，在紀錄片另一幕中，凱特透過語音訊息聽到3名子女為她打氣的說話，令她感動拭淚。



在王室新公開的片段中，凱特參加抗癌病人的交流聚會，她在旁白說道「面對癌症或其他長期疾病，這是一個孤獨旅程，但顯然我們都不該獨自承擔生命中的種種挑戰，我的病痛讓我與許多同樣正在經歷各自旅程的人們相遇。」

她又在聚會中稱，「與有相似遭遇的人建立連繫，這真的很好，我過去其實很少在家人以外圈子談論這些。」

凱特紀錄片《Heal》新片段：

在這部30分鐘的紀錄片中，凱特王妃除了分享她對自身病情與康復過程的心聲，也紀錄她於今年較早前完成「三峰挑戰」（Three Peaks Challenge）的片段，即挑戰在一天之內攀登英格蘭、蘇格蘭和威爾斯境內最高的山峰。

英國天空新聞（Sky News）報道，在凱特攀登英格蘭最高峰斯科費爾峰（Scafell Pike）時，她的弟弟米德爾頓（James Middleton）加入隊伍，並向她播放凱特3名子女錄製的語音訊息。

路易小王子（Prince Louis）說道「你好，媽咪。我真的愛妳，我希望妳爬山一切順利…… 記住我一直在你心裡陪著你，非常愛你。我將一直在你身後支持你。」

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凱特紀錄片《Heal》預告片：

長子喬治王子（Prince George）則說「我正在定位軟件上追蹤妳山上前進的路線……妳看起來……妳看起來真、真的非常強韌。繼續加油，我們就在妳身後。」

女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）也錄製語音訊息說「我們真的以妳為榮，看妳去健行、接受這些挑戰。祝你好運，我會一直為你加油的。很快見。」

報道指，凱特聽後不禁落淚，說道：「好甜蜜（So sweet）」，她之後又在提到孩子們時說道「是他們給我離開醫院的動力」、「也是他們，給我完成這項挑戰的動力。」

凱特紀錄片《Heal》片段：