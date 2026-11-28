英媒：美軍駐英基地曾遭6無人機闖入 擊退後未尋獲 疑涉伊朗
撰文：林嘉敏
出版：更新：
路透社11月28日引述《金融時報》報道，知情人士消息披露，英國東部薩福克郡（Suffolk）拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）在11月13日遭遇約6架無人機飛抵，駐當地美軍啟動反無人機技術進行驅離。消息指，事件懷疑與伊朗有關。相關無人機事後未被英美方面回收。
知情人士表示，當天空軍基地發出警報，敦促駐紮軍兵就地避險，但由於未能回收涉事無人機，不能排除機上載有武器、間諜設備等裝置的可能性。美國空軍表示，事件沒有造成人員、飛機或基礎設施損傷。
據路透社報道，英國國防部回應稱，國防部警隊、薩福克警方與美國空軍安全部隊聯合處理這宗無人機活動，事件已迅速平息，基地恢復正常安防。
該事件並非在英國境內美軍基地首次發生，費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）9月份傳出與伊朗相關威脅，美方一度撤走B-1轟炸機，但德黑蘭否認相關指控。長期以來，西方多次指控伊朗企圖針對異議人士、以色列及猶太目標實施襲擊，相關指控一直被伊朗否認。
黑客入侵事件連環爆 美國空軍雲平台傳遭網攻 或涉敏感作戰數據美軍阿曼灣攔阻試圖離開伊朗商船 德黑蘭誓言對抗封鎖特朗普稱戰勝伊朗指日可待 促德黑蘭把握機會科威特遭無人機襲擊致2名意大利人喪生 伊朗否認參與其中