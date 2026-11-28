路透社11月28日引述《金融時報》報道，知情人士消息披露，英國東部薩福克郡（Suffolk）拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）在11月13日遭遇約6架無人機飛抵，駐當地美軍啟動反無人機技術進行驅離。消息指，事件懷疑與伊朗有關。相關無人機事後未被英美方面回收。



知情人士表示，當天空軍基地發出警報，敦促駐紮軍兵就地避險，但由於未能回收涉事無人機，不能排除機上載有武器、間諜設備等裝置的可能性。美國空軍表示，事件沒有造成人員、飛機或基礎設施損傷。

圖為英國皇家空軍拉肯希斯（Lakenheath）空軍基地，是美國空軍第48戰鬥機聯隊所在地。（Getty Images）

據路透社報道，英國國防部回應稱，國防部警隊、薩福克警方與美國空軍安全部隊聯合處理這宗無人機活動，事件已迅速平息，基地恢復正常安防。

該事件並非在英國境內美軍基地首次發生，費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）9月份傳出與伊朗相關威脅，美方一度撤走B-1轟炸機，但德黑蘭否認相關指控。長期以來，西方多次指控伊朗企圖針對異議人士、以色列及猶太目標實施襲擊，相關指控一直被伊朗否認。