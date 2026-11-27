路透社11月27日引述3位知情人士報道，黑客入侵美國空軍的旗艦雲端運算平台Cloud One，大量敏感的戰術、人事及後勤資料有外泄危機。



路透社引述其中2位知情人士指，美方是在上月升級系統時發現事件，事件導致平台運作受干擾，調查人員已要求美軍網絡作戰部隊「網絡司令部」（Cyber​​ Command）介入，以評估損害程度。

知情人士並透露，入侵者利用軟體漏洞進入「控制層」（control plane），知情人士將控制層比喻為「萬用遙控器」，即理論上入侵者可藉此權限查看軍機的運作狀態或備用零件的流向。報道稱目前未掌握黑客身份、入侵的具體範圍，也無法確定是否有任何資料遭偷竊。

2026年4月16日，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大廈就伊朗戰爭舉行簡報會。（Reuters）

Cloud One是什麼？

一站式平台Cloud One於2017年啟動，旨在回應美國空軍的資訊科技需求，它整合微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、甲骨文（Oracle）及Google 母公司Alphabet四家營運商的資源，支援數十種應用程式，涵蓋人事資料管理、薪水發放、後勤與維修等領域。

平台包括美國空軍的雲端指揮與管制系統（Cloud-Based Command and Control），該系統集合來自北美各地的防空雷達及其他數據，又有戰區整合戰鬥彈藥系統（Theater Integrated Combat Munitions System），負責追蹤全球200多個美國空軍據點內的炸彈與飛彈庫存。

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美方如何回應？

美國空軍透過聲明回覆指，不針對特定網絡與系統的安全形勢、漏洞或運作狀態發表評論。美方將持續採取審慎措施，以保護部門的資訊、系統及任務執行能力。