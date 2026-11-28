黃仁勳昔日豪宅內籠曝光 有私人泳池酒窖 車庫停法拉利｜有片
撰文：王海
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英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）早前捲入一連串婚外情醜聞後黯然下台，11日後戲劇性地獲董事會恢復出任行政總裁。龍心基金會（Dragon Hearts Foundation）創辦人王正儀（Amy Wang）近日分享一段影片，講述她曾在2019年到訪黃仁勳夫婦舊居。片中可見，屋內有大型水晶吊燈、鋼琴及酒窖，室外設有游泳池，車庫內停有一輛法拉利。王正儀亦隔空向黃仁勳妻子洛麗（Lori Huang）表示支持，認為她即使面對人生中最大的挑戰，也能以尊嚴與堅毅的力量從容走過。
王正儀分享黃仁勳舊居影片向洛麗表示支持：
網上影片可見，黃仁勳的舊居以米白色及淺色系為主，客廳內擺放着梳化、附有花卉圖案的扶手椅及雕花茶几，配上大型地毯與窗簾，整體佈局呈古典優雅風格。
天花板懸掛着一盞大型水晶吊燈，室內擺放鋼琴，牆上掛有大量黃仁勳與妻子，以及一對子女的合照。
黃仁勳夫婦舊居：
豪宅室外可見寬敞的庭院，設有私人泳池及躺椅；屋內還設有私人酒窖，木製酒架上收藏多瓶葡萄酒。
而車庫內至少見到兩輛跑車，其中一輛為淺藍色的法拉利。
王正儀在貼文中表示：「2019年，我有幸在黃仁勳與夫人Lori Huang當時的家中作客。那一晚，她親切的待客之道，讓我留下了深刻的印象。」
王正儀指出：「人生並不總是如我們所想像的那般發展，但憑著她留給我的印象，我相信，即使面對人生中最大的挑戰，她也能以尊嚴與堅毅的力量從容走過。」
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王正儀的丈夫Eric Young曾在英偉達任職20年。
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