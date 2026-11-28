美國財經媒體CNBC於11月26日報道，德意志銀行（Deutsche Bank）分析國際貿易中心（International Trade Centre）數據顯示，受人工智能（AI）熱潮帶動，全球半導體出口總值在2026年第一季歷史性首次超越石油與天然氣。該行全球宏觀與主題研究主管瑞德（Jim Reid）稱，市場過去數十年談論石油美元（petrodollar），如今或需思考「晶片美元」（chip dollar）。



以滾動四季累計數據（Four-quarter rolling totals）計算，2026年首季半導體出口總值約1.61萬億美元（約12.61萬億港元），高於油氣1.53萬億美元（約11.98萬億港元）；第二季半導體約1.60萬億美元（約12.53萬億港元），油氣降至約1.47萬億美元（約11.51萬億港元）。

數據為德意志銀行（Deutsche Bank）計算的全球出口滾動四季累計總值，以美元計。（ITC trade map）

伊朗戰爭爆發後，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）石油運輸受阻，每日運量由2025年第四季2,160萬桶減至2026年第二季490萬桶，減幅近77%，令差距擴大。資料中心擴張令半導體需求難以滿足，帶動AI零組件貿易增長。

不過這項里程碑在尷尬時機到來。投資者重估AI支出前景，半導體股受壓：費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index）此前一周累跌逾17%，創25年最大單周跌幅；英偉達（Nvidia）連跌七周累挫46%後，23日反彈逾31%，24及25日合計再跌近10%；超微半導體（AMD）19及20日兩日重挫20%，美光科技（Micron Technology）截至20日七日內跌27%。

2023年2月17日，印刷電路板上的半導體晶片。（Reuters）

羅斯柴爾德集團（Rothschild & Co Redburn）19日報告指，數千億美元（折合數萬億港元）繪圖處理器（GPU）與資料中心訂單均為提供AI算力。分析師湯姆森（Cara Thomson）稱，算力將成推動全球轉型的新興大宗商品。

瑞德認為，晶片出口收益或透過亞洲貿易順差國流向美國科技股、新創企業及數據中心，為AI投資提供資金。全球資金流向或因此改變，帶動經濟增長及市場活躍度，但亦可能令市場波動加劇，企業及政府債券孳息率長期處於較高水平。