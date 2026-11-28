美國民主黨在中期選舉獲得歷史性勝利，將在5周後正式「接管」國會。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月26日稱會與民主黨人「建立兩黨合作關係」，但隨後又向傳媒表示將「否決、否決、再否決」，立場反覆引發外界關注。



特朗普在佛羅里達州海湖莊園會見傳媒時，談到與民主黨的關係時釋放合作訊號。他稱，認為「最終會與民主黨人建立起兩黨合作的關係」，又指這樣可以處理好許多事情。

這番合作表態講出沒多久，特朗普隨即轉變口徑，向傳媒重申將「否決、否決、再否決」（ veto, veto, veto），直至推出對全民有利的法案。

即將在密歇根州上任的民主黨參議員賽義德（Abdul El-Sayed）早前提出方案，計劃將「全民聯邦醫療保險」（Medicare for All）更名為「特朗普健保」（Trumpcare）以爭取總統支持。對此，素有「否決先生」外號的特朗普亦罕見表現出開放態度，表示將會面商討，惟並未有具體安排。

2026年11月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在自家社交平台Truth Social分享圖片，借用電影《教父》中Vito Corleone的主角角色，將自己化身為「否決·柯里昂」（Veto Corleone）並在一疊法案上重重蓋下紅色的「否決」（VETO）印章。

美媒分析，特朗普此番短時間轉軚的表述，令白宮與國會明年1月的互動充滿變數，兩黨是否能達成共識不僅需要看具體議題，還取決於特朗普本人的想法。