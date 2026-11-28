美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿兼和平特使庫什納（Jared Kushner）近日盛讚俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是「政治大師」（grandmaster of politics），引起烏克蘭與歐洲多名政界人士不滿。烏克蘭一名議員甚至要求華盛頓把庫什納撤出俄烏談判團隊。



Politico歐洲版報道，庫什納是在星期三（11月25日）播出的播客訪談中發表上述言論。他還稱，普京沒有對烏克蘭動用核武器是克制的表現，並指俄烏衝突實際上已成為歐洲與俄羅斯之間的代理人戰爭，歐洲正通過提供資金與武器，讓烏克蘭對抗俄羅斯。

目前正值美烏領導人關係持續緊張之際。澤連斯基仍在爭取美國交付美製愛國者防空系統攔截導彈，本月在阿布扎比舉行的美俄烏三方和平談判也未能取得突破。

庫什納接受播客訪談：

庫什納在訪談中形容，俄羅斯總統特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）是「了不起的朋友」（incredible friend）。至於烏克蘭總統澤連斯基，庫什納指他過去曾錯誤地抨擊特朗普。

針對庫什納的這番言論，烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）說：「這極其危險，不僅危及烏克蘭，也危及美國的安全和國家利益。」

2026年11月12日，在愛爾蘭都柏林，美國總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner，左）、特使威特科夫（Steve Witkoff，右）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，中）向媒體發表講話。（Reuters）

梅列日科說，他早就主張撤換庫什納與特朗普的另一名特使威特科夫。他稱：「他們甚至不是從尋求和俄羅斯達成交易的商人視角，而是完全站在普京的立場看待烏克蘭。」

庫什納把俄烏衝突描述為代理人戰爭的說法，尤其令烏克蘭政界不滿。

2025年12月2日晚，俄羅斯總統普京（又譯普丁或蒲亭）與美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）就俄烏「和平計劃」在克里姆林宮舉行會談。（Reuters）

與梅列日科同屬執政黨人民公僕黨的議員揚琴科（Halyna Yanchenko）說，這一說法完全歪曲事實，也否定了烏克蘭作為獨立行為體的地位。她稱：「在此次訪談中，庫什納似乎在一定程度上充當了俄羅斯的辯護人。」

烏克蘭的歐洲盟友也對庫什納的言論感到不滿。德國基督教民主聯盟議員基澤韋特（Roderich Kiesewetter）批評，華盛頓未充當公正的斡旋者，而是一味向烏克蘭施壓。他稱：「特朗普領導的美國站在了俄羅斯一邊。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

