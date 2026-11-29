以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月28日（周六）表示，在擬議的「國家團結政府」中，他願意讓反對派領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）在輪替機制下先擔任聯合政府總理。內塔尼亞胡指出，面對他所形容的「攸關以色列存亡的威脅」，他準備暫時擱置「由國會最大黨領導政府」的原則。



路透社報道，在兩黨研議的聯合政府協議中，內塔尼亞胡提議採取輪替執政模式，並表示願意讓艾森科特先擔任總理，自己則排在第二順位。

2026年10月28日，以色列總理兼利庫德集團（Likud）領導人內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷的利庫德集團競選總部發表聲明；此前，以色列全國大選的出口民調結果已經出爐。（Reuters）

在10月27日的大選結果未分勝負後，以色列總統指派艾森科特嘗試籌組政府，因為當時無論是艾森科特還是內塔尼亞胡，都無法明確取得執政權。艾森科特必須在12月6日前完成組閣，期限屆滿後仍有機會申請延長14天。

內塔尼亞胡在聲明中表示，雖然他認為自己理應領導以色列政府，但「鑑於生存威脅的嚴重性，以及可能出現一個無法應對此類危險的政府」，基於「身為領導人的責任」，他必須「將一切私念拋諸腦後」。