日本共同網11月29日引述外交消息報道，朝鮮領導人金正恩或於12月初訪華，與中國國家主席習近平會面，中方正考慮安排他到訪多個中國城市。



據共同網周日（29日）報道，金正恩10月24日曾到訪中朝邊境城市遼寧丹東，與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會談，但未見習近平。韓國傳媒亦報道金正恩可能短期內訪華，或就中美俄領導人11月19日在深圳舉行的峰會交換意見；中國外交部稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）曾在該峰會討論朝鮮半島議題。

2026年10月24日，王滬寧在丹東會見金正恩（新華社）

報道指，丹東的鐵路沿線28日已被架設圍欄；去年9月金正恩乘專列經丹東赴北京時，當地亦曾裝設類似圍欄，並要求附近居民離開，保安森嚴。

特朗普上月赴深圳出席亞太經合組織峰會期間，曾表明願與金正恩會面，惟未能成事；《華爾街日報》近日報道，朝方開出的條件被華府視為無法接受，但未透露詳情。