美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）總裁黃仁勳下周二將接受美國國會多個委員會質詢，共和與民主兩黨議員均要求徹查事件，並加強先進人工智能（AI）晶片出口管制。



法新社報道，黃仁勳定周二（12月1日）接受共和黨主導的眾議院外交事務委員會、情報委員會及中國問題特別委員會閉門質詢。

三個委員會的主席發表聯合聲明說，英偉達董事會短暫的內部調查及讓黃仁勳復職的決定，並不能消除有待解決的國家安全威脅和疑問。

2026年11月23日，該圖片描繪了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、英偉達（NVIDIA或NVDA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、英偉達的標識以及股票不斷上漲的示意圖。（Reuters）

聲明說：「我們仍致力於查明英偉達產品遭大規模走私、被轉用於中國軍事用途，以及這些產品在提升我們頭號對手人工智能能力方面所發揮的關鍵作用。」

英偉達總法律顧問泰特（Tim Teter）周三（12月2日）也將接受上述三個委員會閉門質詢。黃仁勳周四則將出席參議院銀行委員會的公開聽證會。

共和黨議員罕見挑戰特朗普政府

美國總統特朗普政府此前罕見地介入企業人事決策，在幕後推動黃仁勳復職。共和黨國會議員如今要求全面調查這起醜聞，對特朗普政府構成罕見挑戰。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（11月26日）堅稱，黃仁勳並不構成國家安全威脅，並稱政府介入促成他復職對全世界而言是一件好事。

英偉達董事會也說，儘管獨立調查尚未完成，但董事會已獲得美國高級官員的保證，相信黃仁勳復職不會構成安全風險。

英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳11月23日正式回任行政總裁，並重返加州聖克拉拉（Santa Clara）總部。現場員工聚集大廳以如雷掌聲與歡呼迎接，並高喊「我們愛你」表達支持。（X@GavinSBaker影片截圖）

即將卸任的共和黨眾議員培根（Don Bacon）在社媒發文說，英偉達本應在沒有黃仁勳的情況下繼續發展，而不是理會政府執意讓黃仁勳復職的費解做法。

他說：「國會必須徹查究竟是誰批准向中國出售高端電腦晶片。我們不能一邊說要贏得AI競賽，一邊把最好的技術交給中國。」

民主黨明年1月掌控國會參眾兩院後，預計將展開更多調查。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表明，民主黨將調查特朗普政府、黃仁勳、英偉達其他高管，以及任何為經濟利益而犧牲美國國家安全者是否存在不當行為。

本文獲《聯合早報》授權轉載

