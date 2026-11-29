緬甸軍方11月28日空襲東北部一處婚禮場地及西部一個市場，造成至少30人死亡。一周前國際法庭裁定緬甸犯有種族滅絕罪，此後轟炸造成的死亡人數仍然不斷攀升。



據《衛報》（The Guardian）周六（28日）報道，東北部莫拜區一處婚禮場地遇襲，造成包括5名兒童在內的約20人死亡，逾40人傷，救援人員抵達後軍方再投第二枚炸彈。有目擊者發現17具遺體。

緬甸軍方11月28日空襲東北部一處婚禮場地及西部一個市場，造成至少30人死亡。（網絡圖片）

西部若開邦妙烏一個市場同日遇襲，當地喪葬組織稱9人死亡，該鎮晚間再遭空襲。流亡的「民族團結政府」表示，馬圭地區一所學校及修道院周四遭炸彈及無人機襲擊，29人死亡，包括20名平民及9名反軍方的人民防衛部隊成員；親軍方的Telegram頻道稱襲擊因接獲軍方舉行儀式的線報。

國際法院19日裁定緬甸在內戰前已犯種族滅絕罪，其部隊2017年在若開邦系統性殺害及強暴羅興亞人；軍政府領導人敏昂萊周四稱，不會遵守裁決「不當」的部分。監察組織Acled估計，2021年政變推翻昂山素姬政府以來，內戰已致逾10萬人死亡。