綜合泰媒報道，一名21歲緬甸籍男子被捕後承認，因女友拒絕為他煮飯，他便將其殺害，隨後將屍體分屍，並棄置於曼谷的一條巷弄內。11月24日（周二）下午，警方將21歲的疑犯Banyar Soe Hlaing押回其住所及案發巷弄，重組案情。



泰國警方將男疑犯押回犯罪現場重組案情：

據《曼谷郵報》報道，該名男子23日（周一）晚上於龍仔厝府（Samut Sakhon，又譯沙沒沙空府）遭逮捕並接受訊問時，坦承殺害其26歲的女友，並將遺體分屍裝袋，隨後棄置於曼谷挽甲必區（Bang Kapi）叻拋路（Lat Phrao）109巷5弄的一處非法垃圾堆放荒地。

叻拋路警方隨後將男疑犯帶往據信為案發地點的公寓房間，以及22日晚上發現死者遺體的垃圾堆現場。

泰國國家警察副總長尼蘭東（Nirandorn Lueamsri）上將也親赴現場。

調查人員帶着男嫌犯前往一處位於三樓的房間，在該處搜尋更多證據，包括死者失蹤的右手與心臟，以及她的個人證件。

搜證過程持續約20分鐘，隨後警方將他帶到距離公寓約20米的一處地點；據稱，他就是在那裏棄置了屍塊。

在叻拋路警局接受徹夜訊問時，他透過翻譯向調查人員供稱，兩人曾因女友拒絕為他準備飯菜而發生爭執。他一時情緒失控，導致女友意外身亡。

經背景調查發現，他在泰國已居住超過一年，並在拉拋地區的一家麵包工廠工作。

調查人員正尋求取得受害者的身分證明文件以確認其身分；警方表示，這些文件可能已被疑犯銷毀。

尼蘭東副總長指出，男疑犯提供了關鍵資訊並坦承犯案，但堅稱他是「意外」導致女友死亡。

然而，報道指男疑犯的證詞前後不一。調查人員研判，犯案動機可能涉及家庭糾紛，包括可能存在的不忠行為，以及其他個人衝突。

據泰國《頭條新聞》報道，男嫌犯在接受審訊時表示，因女友看見他連續約十天沒上班，不再為他準備飯菜。由於他當時感到非常餓，兩人其後開始爭吵，之後升級到衝突。

男嫌犯坦承，兩人發生肢體衝突期間，自己掐住了女友的脖子，直到其無生命跡象。男疑犯因害怕女友母親和警察發現，決定將屍體肢解並分開處理。

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男疑犯又承認，他先將女友的右手臂從公寓後方的窗戶扔下，又將內臟丟入馬桶。隨後，將頭部、軀幹及下半身用毛毯包裹，放入裝有床上用品的袋子中，再利用手推車將其運至附近垃圾堆棄置。