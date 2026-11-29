世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11月28日呼籲美國解除對古巴的制裁，稱兒童不應為政治爭端付出代價。



據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）周日（28日）報道，華府1月起對古巴推行新制裁及石油封鎖，加劇古巴共產黨執政島國數十年來最嚴重危機，引發大範圍停電及必需品短缺。譚德塞在X發文稱，「醫院走廊滿是握著大希望的小手」，「兒童不應為政治爭端付出代價」，敦促美國解除制裁。

2026年8月3日，古巴哈瓦那的電網深夜崩潰，導致約一千萬人口的島嶼陷入黑暗。（Reuters）

他披露，古巴預期壽命由2020年78.8歲降至2025年74.4歲，為1950年有紀錄以來首降；嬰兒死亡率由2020年約千分之四倍增至2025年9.9。他24日訪哈瓦那時稱當地醫療系統「危急」，並宣布提供200萬美元（約1560萬港元）援助兒童疫苗計劃及購置醫療設備。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前曾暗示可能軍事介入推翻古巴政權，國務卿魯比奧（Marco Rubio）10月更敦促古巴人與美情報機構合作。

譚德塞同時提到古巴「內部問題」，稱古巴當局著手處理屬正面發展，並指市場主導的經濟改革涉及幾乎所有領域。