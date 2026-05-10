漢坦病毒｜郵輪停靠西班牙在即　譚德塞：並非另一場COVID疫情

出現漢坦病毒（hantavirus）疫情的洪迪厄斯號郵輪（MV Hondius）將停靠西班牙特內里費島（Tenerife），世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）到場協調轉運及相關衛生工作，他呼籲當地民眾保持冷靜，強調「這不是另一場冠病疫情」。



法媒報道，郵輪營運商周六（5月9日）說，郵輪預計將於周日（10日）格林尼治標準時間4時30分（香港時間中午12時30分）抵達特內里費島格拉納迪利亞港（Granadilla）。

郵輪上的所有乘客和部分船員隨後將於格林尼治標準時間7時（香港時間下午3時）左右開始下船，立即被送往各自指定的飛機回國。

圖為郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），攝於2026年5月6日（Reuters）

譚德塞周六在西班牙首都馬德里與首相桑切斯（Pedro Sanchez）會面，下午乘機前往位於北大西洋的特內里費島，同行的還有西班牙衛生部長加西亞（Monica Garcia）和內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）。

譚德塞當天向特內里費島居民致公開信，稱理解當地居民對郵輪疫情的擔憂和冠病疫情留下的陰影。他同時指出，根據世衛評估，漢坦病毒對公共衛生構成的風險「仍然很低」，而且郵輪目前暫無新增病例，西班牙政府已制定周密的隔離轉運和防疫計劃，這意味着當地居民感染風險極為有限。

2026年5月8日，西班牙加那利群島，圖為民眾走上街頭集會，反對此前曾爆發漢坦病毒的郵輪靠岸。（X@Unit_News）

譚德塞稱讚西班牙同意接收這艘郵輪是「團結和道義的體現」，他代表世衛等各方向特內里費島居民表示感謝。

西班牙衛生部長和內政部長強調，船上人員將不會與當地居民「接觸」，乘客將「按國籍分組」下船。

內政部長指出，「乘客經過的所有區域都將被封鎖」，並將在郵輪周圍設立海上禁區。

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這艘郵輪載有140多名乘客和船員，已有六人確診感染漢坦病毒，另兩人疑似感染。確診者中，三人已死亡，包括一對荷蘭夫婦和一名德國女子。

確診者都檢測出安第斯病毒（Andes virus），這是唯一一個可以在人與人之間傳播的漢坦病毒類型，這引發國際社會的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

