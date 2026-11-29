管理美國SAT大學入學試的機構11月27日表示，其系統遭黑客入侵致部分用戶基本資料外洩。



據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）周日（29日）報道，機構發言人稱，受影響的是美國大學委員會（College Board）用於建立新帳戶及提交助學金申請的系統。初步調查顯示外洩屬該組織數百萬個帳戶中的「一小部分」，包括姓名及電郵等基本資料；助學金申請系統CSS Profile的受影響程度仍在評估，相關數據或包含家庭收入及稅務等敏感資訊。

美國高考學術能力評估測試 (SAT) 是入讀美國大學的重要指標之一。（Getty Images)

SAT是美國大學入學標準化考試，大學委員會亦管理大學先修課程（AP）考試及助學金申請系統，每年數以百萬計學生透過其項目報考大學及申請援助。目前該組織已暫停建立新帳戶，並稱無證據顯示考試成績及內容資料庫遭不當存取。

該機構表示，初步調查顯示黑客使用了開源人工智能工具ARTEX；聯邦調查局（FBI）上周警告，該工具自8月起被用於針對企業及政府機構的攻擊。

全球大型機構近期遭連串網絡攻擊，包括美國空軍的旗艦雲端運算平台及國際足協（FIFA），政府及保險公司亦警告人工智能正加大網攻風險。