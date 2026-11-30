西班牙11月29日提前舉行國會大選，全國超過3,800萬名合資格選民，將選出350名眾議員和209名參議員。根據內政部公布的初步點票結果，在已點算74.9%選票後，預估右翼政黨「人民黨」（PP）將贏得136席，極右翼「呼聲黨」（Vox）獲50席，兩者合計已超過176席，達到眾議院絕對多數門檻。至於在選前民調顯示落後、由現任首相桑切斯（Pedro Sanchez）領導的工人社會黨（PSOE），則料獲117席。計票仍在進行中，最終結果有待進一步確認。



如果人民黨最終確定與呼聲黨合組政府，將是西班牙自1975年結束佛朗哥（Francisco Franco）獨裁統治、1978年恢復民主以來，極右翼首次進入政府。



2026年11月29日，西班牙舉行國會大選，現任首相兼社會黨（PSOE）領袖桑切斯（Pedro Sanchez）在馬德里投票。（Reuters）

路透社報道，根據內政部數據，本次投票率達79.3%，創 1982年以來的最高紀錄。持續動員左派選民的桑切斯此前曾表示，若投票率能達到75%或以上，將對左派陣營較為有利。

西班牙政府早前推動兩項住房法案，但在提交眾議院表決時遭否決。今年10月，54歲的首相桑切斯宣布解散議會，提前舉行議會選舉。

2026年11月29日，西班牙舉行國會大選，西班牙反對黨「人民黨」（PP）黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）在馬德里投票。（Reuters）

2026年11月29日，西班牙舉行在國會大選，於極右翼「呼聲黨」（Vox）位於馬德里的總部外，支持者手持旗幟表現興奮。（Reuters）

選前民調顯示，中間偏右的「人民黨」（PP）有望勝出，但若要在眾議院350個席次中取得過半的執政多數，很可能需要極右翼「呼聲黨」（Vox）的支持。

已執政8年的桑切斯於27日則堅稱，他有機會與其他較小的左派政黨聯手，維持在國會取得多數席次。

投票於晚間8點結束，初步點票隨後陸續公布。