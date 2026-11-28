西班牙將於11月29日迎來提前大選，極右翼呼聲黨（Vox）有望取得佳績，並與右翼陣營主力的人民黨（PP）組成聯合政府。其中，前者正站上自佛朗哥（Francisco Franco）獨裁統治結束後前所未有的位置，以至長期以來的「西班牙例外論」被徹底擊破。現任首相、執政左翼政黨工人社會黨（PSOE）的桑切斯（Pedro Sanchez）一度警告，若Vox黨與人民黨組成聯合政府，西班牙多年來累積的社會權利與經濟成果或將付諸東流。



西班牙近期可謂多災多難。移民大批湧入北非飛地休達（Ceuta）、火車相撞事故接踵而至，再加上87歲老婦阿巴斯卡爾（María del Carmen Abascal）遭驅離居住數十年公寓後離世所引發的大規模示威，無疑均使得西班牙民眾怒火中燒。

11月11日，數以百萬計民眾走上街頭，參與自2012年歐債危機以來最大規模的罷工。Vox黨緊緊抓住這把怒火，將種種問題歸結於「移民推高需求、左翼政府無能」，成功吸納一大波支持。西班牙《國家報》最新民調顯示，Vox黨支持率已達17.9%，躍升為第三大政治勢力。

2026年11月21日，大批極右翼呼聲黨（Vox）支持者出席競選集會，支持黨魁阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）。（Reuters）

8年前還在遭瘋狂嘲笑惡搞？

事實上，Vox黨這股力量並非一夜之間湧現。該黨誕生於2013年，由一批對當時執政的中間偏右人民黨極度不滿的前黨員脫黨組建而成，創黨者之一的阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）動員反對巴斯克（Basque）分離主義組織埃塔（Eta），共同捍衛中央權威。

但在佛朗哥長達36年的軍事威權獨裁時代後，選民對任何激進的政黨都會本能般產生「獨權回潮」的警覺，因此，當時多數政壇觀察家僅僅將Vox黨視為保守派內部的異議分支，難以預見它會改寫西班牙的政治權力版圖。

然而，要擊破這道屏障不是簡單的「外部」移民議題，而是2017年加泰羅尼亞獨立公投的「內部」矛盾。由於當時的執政人民黨應對軟弱，大批堅持統一立場的選民找不到對應的政治歸屬，故Vox黨趁機迅速找到位置，將自身塑造為「國家的捍衛者」，主張取消自治區體制、把地方權力收回中央，甚至禁止推崇分離主義的政黨。

儘管這套主張極難落地、無異於一句口號，但卻精準接住了選民對於地區紛爭的疲憊與憤怒。2018年，Vox黨為安達盧西亞（Andalucía）自治區選舉製作一條競選短片在網絡上走紅。影片中，黨魁阿瓦斯卡爾蓄着鬍鬚、與一眾鬥牛士策馬奔騰，借用《魔戒》史詩感的配樂，配文毫不掩飾地影射長達700年的「收復失地運動」，試圖塑造捍衛本土、強而有力的領袖形象。

然而，該短片卻引來鋪天蓋地的嘲諷，大量網民製作惡搞版本，諷刺這段畫面浮誇、脫離現實，阿瓦斯卡爾更被嘲諷為剝削貧農的「地主少爺」。

但在經歷三週嘲笑後，Vox黨卻迎來戲劇性轉折，成功首次踏進地方議會，拿下安達盧西亞議會12席，終結社會黨在該區長年的執政地位。而這條曾被全網嘲笑的短片，也成為該黨「從笑話走向主流」的象徵。

到2019年全國大選，Vox黨得票率突破10%、拿下24個國會席位，成為佛朗哥政權落幕四十餘年來，第一個進入國會的極右政黨。西班牙的「極右免疫論」正式被打破，當時獲勝的桑切斯直言「未來取得了勝利，歷史遭遇了失敗」。

住屋危機成重要助力

據西班牙央行數據，全國住屋短缺約75萬套房屋，預計2028年將突破100萬套。青年委員會的數據更顯示，平均月租高達1,176歐元（約1萬港元），幾乎吞噬年輕人98.7%的平均月薪。桑切斯政府曾試圖以政策回應社會訴求，向國會提交兩項租客保障法案，惟左翼聯盟因內部產生分歧而投下反對票。為止住民意持續流失，桑切斯決定大選提前至11月29日，試圖複製2023年的競選政治豪賭，以提前大選觸發左翼危機投票，冀藉此守住執政聯盟。

住屋危機無疑是這次選舉的重要背景，Vox黨極力避免爭論背後的供給、市場、土地管理等多重因素，反而直截了當將樓價高企與移民湧入綁定，主張對西班牙家庭首次買樓免稅，直接戳中那些被租金吞噬薪資的年輕選民。

2026年11月13日，西班牙極右翼政黨Vox領導人兼候選人阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）的競選活動正式啟動。（Reuters）

例如，Vox黨新星克羅（Carlos Hernández Quero）也走上馬德里大都會球場酒吧，一手拿着啤酒，一手拿着麥克風，指控左翼政府因「氣候」不建房、因「多元文化」要接納所有人、又因「社會主義」干預價格和市場……

另一方面，相較Vox激進的驅逐移民主張，作為右翼陣營主力的人民黨，其路線更為溫和：一邊呼籲加強管制，一邊承認外籍勞工對國內經濟的重要性。該黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）出身公務員體系，以穩健的公眾形象在2022年當選人民黨黨魁。

2026年11月23日，西班牙首都馬德里的建築懸掛起西班牙工人社會黨（PSOE）黨魁桑切斯（Pedro Sanchez）和其競爭對手、人民黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）的宣傳海報。（Getty）

人民黨將住屋危機歸結於供應不足，承諾四年內建設100萬套住屋，為40歲以下首次買樓置業者將增值稅從10%降至4%。儘管人民黨的主張在經濟層面上更為務實，但在宣傳上卻存在天然短板：增建住屋是數年後才見效的承諾，減稅則受制於財政空間。

相比之下，Vox的歸罪式口號在傳播效果中更勝一籌。據西班牙《國家報》援引民調報道，Vox黨在18歲選民中支持率最高，達到20%；在18至24歲群體中與人民黨並列第一；而在25至34歲選民中的支持率一度接近30%。

與此同時，Vox還活躍於社交平台，把移民、犯罪、公共服務惡化與經濟不安全感等捆綁成仇視移民的故事。阿瓦斯卡爾近期火力全開造勢，他在社交平台X上喊話：「即將來臨的選舉，將是西班牙人最後一次作主的機會。」

「造王者」時刻要正式來臨了？

有美媒分析指，在阿瓦斯卡爾的帶領下，Vox黨的勢頭正有望在本屆大選中促成右翼聯盟，成為費霍的「造王者」（kingmaker），有望終結桑切斯長達8年的執政時代。

當前，民調呈現的碎片化格局：工人社會黨29%，人民黨31.5%，Vox黨17.9%，連同其他右翼小黨，右翼陣營合計支持率已跨過半數；左翼陣營合計僅38.7%落於下風。這延續2023年大選的核心特徵：單一政黨無法獨自取得國會絕對多數。

上一屆大選，人民黨贏得最多的137席，但加上Vox黨的席位仍未達176席的組閣門檻。最終，桑切斯依靠左翼、地方分離派政黨結盟，得以續任首相。

這一次，Vox黨卻有着「造王者」的內涵，該黨雖躍升至「第三大黨」，但亦無獨自執政的實力，不過其議席卻是人民黨組成右翼政府的一大關鍵。費霍一度表示，更希望人民黨單獨執政，並獲得Vox黨的議會支持，但他並未排除與這一極右翼政黨組成正式聯盟的可能性。

無論如何，Vox黨已由在2016年大選僅獲0.2%選票，變成今天得票率有望逼近20%，甚至可能參與籌組下屆政府。若Vox順利進入執政聯盟，將是西班牙自1975年佛朗哥獨裁統治結束以來的重要政治轉變，值得外界關注。