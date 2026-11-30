《華盛頓郵報》11月28日引述兩名知情人士報道，美國與以色列今年初空襲伊朗後，德黑蘭方面曾利用SpaceX的星鏈（Starlink）服務，以攻擊美軍部隊。SpaceX於29日駁斥此說法，稱《華盛頓郵報》的報道「完全不實」。SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）隨後在X轉發了SpaceX的聲明，並在另一則貼文中寫道：「《華盛頓郵報》應該獲得小說獎。」



SpaceX於29日表示，無論是該公司還是美國國防部，都沒有任何證據顯示伊朗部隊曾使用過星鏈服務，「因為這根本沒發生過。」SpaceX又稱，儘管「數周前」已告知《華盛頓郵報》內容不實，但對方仍執意刊登。

在SpaceX及馬斯克駁斥報道後，《華盛頓郵報》暫未有立即回應。

《華盛頓郵報》此前引述知情人士稱，馬斯克除不滿伊朗使用星鏈，也對美軍的做法感到不滿：美軍將星鏈的軍規版本「星盾」（Starshield）安裝在俗稱LUCAS的低成本自殺式無人機上，卻僅支付針對地面部隊設計的較廉價方案，未有選購貴上五倍的空載專用方案。

報道又稱，一份向美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）提供的機密報告曾提及伊朗軍方使用星鏈一事。不過，美軍五角大廈發言人威爾遜（Kingsley Wilson）表示，不知悉有該份提交給防長的機密報告，防長辦公室也未證實伊朗曾使用星鏈。