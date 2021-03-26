崔天凱接受美媒訪問　直指CNN報道不實

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-26 15:13

中國駐美國大使崔天凱接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪並對拜登近期言論反擊。

中國駐美國大使崔天凱接受美國有線新聞網絡（CNN)的採訪）。他看了CNN一則有關中國新疆的錯誤報道後當場指出，CNN這種偏離事實的報道和行為是不真實的，並強烈譴責美國官方和媒體對於中國在新疆問題上進行污衊。

「坦白講，目前為止，（報道裏面）有太多編造的內容了，」 崔天凱說，「我覺得利用任何（他人的）家庭現狀，並暗中操縱是非常不幸，非常不道德的，這不是真正的新聞（報道），這對於CNN來說是非常不幸的。」

主持人克里斯蒂安娜堅稱CNN記者遵守新聞規則，進行的是調查報道，並引用所謂的報道稱中國進行「種族滅絕」「有違人權」，還似乎很「困惑」的提問說「為什麼像中國這樣一個如此發達的國家會做這樣的事情，為什麼？」

「中國沒有做這樣的事情！我要說清楚，中國沒有做這樣的事情！」 崔天凱說， 非常不幸是，包括一些記者在內的有些人，他們一開始就帶有很強的偏見，這就是為什麼他們會在特定情況下得出截然不同的，與現實情況相悖的結論。

2021年3月25日，美國總統拜登在華盛頓白宮東廳舉行的新聞發佈會上發表講話。（AP）

崔天凱在接受CNN獨家受訪時強調，中國的目標不是取代美國成為世界領先的國家。這句話被CNN用在標題中進行了突出報道。

崔天凱説：「我們的目標是滿足中國人民日益增長的對美好生活的渴望。我們的目標不是與任何國家競爭，或者取代任何國家」，「這從來都不是我們的國家戰略」。

25日稍早前，拜登在就任美國總統後首次新聞發布會上稱，中國有「成為世界領先國家、世界最富有國家和世界最強大國家的總體目標」。

拜登強調：「這不會在我的任期內發生。」

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在被問及拜登指責中國在公平競爭方面不遵守國際規則時，崔天凱回應説：「我們不會反對公開和公平競爭，實際上我們非常支持這一點。」

但崔天凱補充稱，「過去的錯誤」必須「糾正」，作為公平競爭的先決條件。

崔天凱説：「中國企業受到歧視，怎麼可能有公平競爭？中國高管無緣無故被拘留？當有如此明顯的企圖將一切政治化的時候。當這種民族主義和保護主義企圖違反國際規則的時候？所以為了有公開、公平的競爭，過去的錯誤必須首先糾正。」

CNN就此指出，中國華為公司首席財務官孟晚舟目前正在為反對被引渡到美國而抗爭，她因涉嫌違反對伊朗的制裁而被美國通緝。

在談到新疆問題時，崔天凱指出，「（中國）政府必須做些什麼」來防止新疆地區可能發生的恐怖襲擊。

崔天凱説：「我們所做的並不是在那裏發動戰爭。我們沒有使用導彈或無人機。我們致力於教育和培訓，幫助人們學習更多的法律，獲得良好的技能，改善他們的生活，找到好的工作。所有這些都帶來了巨大的變化。在過去的幾年裏，（新疆）沒有發生一宗恐怖襲擊。」