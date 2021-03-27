韓國炒地醜聞重挫文在寅　支持率跌至新低　拖累首爾市長選舉選情

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-27 19:04

安居樂業是普通人最平常不過期望，不過對韓國人而言或許是一種奢望。即使總統文在寅就任以來努力嘗試為樓市降溫，但仍然未見成果。到了最近，韓國土地住宅公社被揭發有職員涉嫌利用內幕消息偷步買地炒地，引爆政治炸彈。4月7日舉行的市長選舉或者成為「風向標」，預示文在寅明年3月總統選舉的命運。

韓國土地住宅公社被踢爆有職員和家人涉嫌利用內部機密資料，於政府宣布大規模發展計劃前偷步買地投機，從而獲利。國土交通部隨即介入調查，最少20名公社職員涉案。國土交通部長卞彰欽也引咎提出請辭。

樓價暴漲本來就是韓國最棘手的問題。佔全國人口近半的首爾和京畿道情況最為嚴重，不少人都無奈住進電影《上流寄生族》主角一家所住的那種半地下室。也有人如綜藝節目《首爾沒有我們家》採訪的人一樣，被迫離開首爾尋找理想的家。

文在寅政府曾推出多項「辣招」試圖遏制樓價，例如調高炒樓的資本增值稅和持多個住宅物業屋主的物業稅。不單如此，文在寅更加要求高官以身作則，賣掉非自住物業，宣示打擊炒樓的決心。可惜措施成效不顯著。自他就任以來，首爾樓價中位數仍然暴漲近六成，首爾部份熱門住宅區於同期甚至升價接近一倍。

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韓國電影《上流寄生族》寫出了基層的哀歌。（影片截圖）

對文在寅而言，炒地醜聞可說是雪上加霜。雖然文在寅已經就事件道歉，強調要以「燭光革命」的精神，清除房地產相關根深蒂固的惡行，但仍然未能阻止支持率下跌。根據韓聯社電視台（YTN）委託「真實計量器」公司（RealMeter）15日至19日進行的問卷調查顯示，文在寅支持率下跌3.6個百分點，降至34.1%的任內新低。對文在寅的負面評價率則達到62.2%，上升4.8個百分點，達到任內最高水平。

醜聞或拖累共同民主黨下月市長選舉的選情。同一份調查顯示，共同民主黨支持率跌至28.1%，為文在寅任內新低。至於保守派最大黨國民力量的支持率則升至35.5%。共同民主黨首爾市長候選人朴映宣的支持率也出現下跌的趨勢。單對單而言，主要對手國民力量的吳世勳和國民之黨安哲秀支持率分別都壓過朴映宣，意味如果他們能夠成功協商，聯手迎戰朴映宣，共同民主黨將失落市長寶座。調查也反映，共同民主黨於釜山的選舉將面臨考驗。

共同民主黨一旦輸掉首爾市的市長選舉，文在寅或會於餘下一年的任期內成為「跛腳鴨」總統。政治顧問公司Min Consulting主管朴誠民（Park Sung-min，音譯）表示，「公社醜聞重挫文在寅支持率，因為房地產是80多歲至20多歲的人都關心的議題」，「樓價暴漲，沒有人滿意政府的房地產政策，沒有樓的人不滿高樓價，有樓的人抱怨高物業稅」。

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圖為2021年3月26日，韓國首爾清溪川擺放市長選舉的海報。（美聯社）

所謂「冰封三尺非一日之寒」，文在寅政府經​​歷面臨的是以往從未有過的「綜合危機」，足以動搖明年總統選舉的格局。從「曹國事件」揭開的道德危機，到法務部長秋美愛和檢察總長尹錫悅的檢察矛盾，再到房地產政策失敗和公社醜聞引發的公平危機，種種事件都導致人對政府失去信任。

慶熙大學未來文明院的教授安炳振（政治學）表示，當年韓國人要求朴槿惠下台的燭光革命旨在反對掌權者的違規行為和已經成為習慣的不公平問題，但文在寅任內仍然不斷發生「只許州官放火不許百姓點燈」的事件，違反燭光精神，「很多中間派和進步派人士也紛紛背離文在寅政府」。今次醜聞可說是向保守派「送大禮」，如果文在寅未能化解危機，或會將總統寶座拱手相讓。