蘇彝士運河台灣長榮貨輪擱淺全過程曝光　左搖右擺後斜插岸邊

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台灣長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日堵塞蘇彝士運河，造成航道雙向堵塞，不少報道開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡。彭博社報道，專門更新長賜號堵住蘇彝士運河動向的YouTube頻道28日上傳影片，展示長賜號自運河南邊進入後的行徑軌跡。

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影片指出，長賜號在進入第一個彎道時，前進方向似乎就開始失控，過彎後船艏便開始出現「搖擺不定」的情況，船身甚至幾度逼近岸邊，隨後在一次傾往左側的航行途中，一陣強風讓長賜號最終失控向右偏移，導致船艏斜插入岸邊、釀成擱淺。

先前蘇彝士運河管理局主席雷比（Osama Rabie）表示，強風確實影響船隻行進，但並非唯一因素，可能是人為操作或技術上的錯誤。

彭博社記者布拉斯（Javier Blas）則指出，當長賜號要進入運河時，另一艘貨船已判定風勢太強，另外還有2艘已進入運河的集裝箱船則立刻請調拖船協助前進，但長賜號既未暫緩入港、也未尋求拖船協助，可能是發生意外的另一項主因。

【相關圖輯】長榮超大型貨輪卡在蘇彝士運河　累全球最繁忙水道雙向交通大阻塞（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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蘇彝士運河是能源運輸的重要航道，中東石油經由此水路輸往歐洲與美國（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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