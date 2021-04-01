菲裔婦紐約市遇襲　疑犯被捕遭起訴仇恨犯罪　曾弒母被判監

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-01 10:22

美國紐約市一名65歲菲律賓裔婦人遇襲。警察3月31日表示已經拘捕38歲的非裔疑犯埃利奧特（Brandon Elliot），將以仇恨犯罪落案起訴兩項二級襲擊罪和一項一級企圖襲擊罪。被告曾因為弒母被判監，後來獲假釋。

疑犯居於事發現場數個街區以外收容無家者的酒店。警察收到線報後，午夜左右前往酒店拘捕疑犯。埃利奧特隨後被落案起訴，31日晚以視像形式出庭。目前還押候審，4月5日再訊。

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021

曼哈頓地區檢察官萬斯（Cy Vance）表示，埃利奧特對受害者稱她不屬於這裏，然後推倒對方，再用腳踢和踩，形容紐約市容不下這種反亞裔的殘暴行為。他指，一經定罪，被告最高可以被判監禁25年。

埃利奧特有案底。2000年，埃利奧特曾因為搶劫被捕。2002年，19歲的埃利奧特於布朗克斯（Bronx）住所用廚房刀刺向42歲母親的胸口，母親幾日後不治。埃利奧特被裁定謀殺罪成，判監15年至終身。2019年11月，經過兩次假釋被拒後，埃利奧特終獲准終身假釋。

警察局長謝伊（Dermot Shea）認為，紐約市對更生人士的支援不足，間接釀成悲劇。他指，「我不明白為什麼我們要釋放囚犯或迫他們離開監獄，不是為了給他們有第二次的機會，而是將他們安置於無家者收容所或今次案件的酒店，然後預期有好結果」。

65歲亞裔婦人卡里（Vilma Kari）3月29日前往時報廣場附近的教會期間，被埃利奧特襲擊。埃利奧特用腳踢婦人的腹部，對方其後倒地，但他繼續用腳踩向婦人頭部。卡里的女兒向《紐約時報》指，母親數十年前從菲律賓移民美國。

從閉路電視畫面可見，事發現場附近大樓內兩名大堂職員目擊事發經過。警察指，沒有人出手阻止或報警。職員所屬工會指，他們向工會表示，疑犯持刀，因此等對方離開後才截停警車求助。