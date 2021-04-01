把台灣列「國家」掀爭議被國台辦點名　NASA悄悄修改欄目

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-01 18:27

美國太空總署（NASA）推出名為「將你的名字送上火星」的活動，讓網民製作虛擬「火星太空船票」，但由於網站將「台灣」列為「國家」，引起爭議。記者4月1日再次進入活動頁面時發現，「國家」一欄已經改為「地點」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮3月31日出席例行新聞發布會時被問到有關問題。她強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，並指美國太空總署的有關做法違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背國際社會普遍共識，也傷害了中國人民的感情，希望NASA快改正相關錯誤。

4月1日，當再次進入相關活動頁面時，可以發現美國太空總署已經做出更新，將「國家」一欄的選項改為「地點」。但截至目前，美國太空總署尚未公開回應有關問題。

網民於網站輸入國家、姓名等，就可製作虛擬「火星太空船票」，網民名字也會隨太空船送到上火星。有中國大陸網民發現在輸入國家的欄位中，找到中國、香港特別行政區及澳門特別行政區，但台灣也是是選項之一，中國網民為此生氣，要求NASA立刻修改，否則揚言抵制。

微博知名的帳戶「NASA超話」博主稱：「NASA火星票申請頁面將我國台灣地區單獨列為獨立國家，這是嚴重的割裂中國的行為」。他稱「對於任何企圖以科學名義侮辱、威脅和分裂祖國利益的行為，NASA超話將堅決反對」。