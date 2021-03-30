天文學家發現「超級地球」　約100億歲　位處古老星系之一

撰文： 臺北天文館 最後更新日期： 2021-03-30 13:03

TOI-561是一顆六分儀座天區內的恆星，距太陽系280.5光年，該恆星大約有100億歲，質量和大小大約是太陽的80%，它也被稱為TYC 243-1528-1，屬於罕見的「銀河厚盤星」，這種恆星的化學成分裏很少有重元素。

TOI-561擁有至少三顆行星，分別命名為TOI-561b、c和d，是迄今在銀河系中發現的最古老、最缺乏金屬的行星系之一。

內行星TOI-561b是所謂的「超級地球」，公轉周期僅0.44天。這顆行星相當靠近它的恆星，這會產生難以置信的熱量，依天文學家估算，其表面平均溫度超過1700℃，表面不太可能有生命存在。TOI-561b的質量和半徑分別是地球的3.2倍和1.45倍，密度5.5 g/cm3，與類地行星的組成一致，它的存在證明了宇宙幾乎從140億年前開始就一直在形成岩質行星。

TOI-561b是一個很好的凌日目標，而TOI-561c和d行星則是透射光譜學研究的理想目標，在這個非常缺乏金屬的多行星系統中，行星大氣性質的比較將為行星形成情況提供一個獨特的資料來源，這一發現被發表在《天文期刊》上。

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