NASA免費發送「火星太空船票」　台灣名列「國家」掀爭議

環球趣聞
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美國太空總署（NASA）推出名為「將你的名字送上火星」（SEND YOUR NAME TO MARS）的活動，網民在網站輸入國家、姓名等，就可製作虛擬「火星太空船票」，網民名字也會隨太空船送到上火星。

有中國大陸網民發現在輸入國家的欄位中，找到中國、香港特別行政區及澳門特別行政區，但台灣也是是選項之一，中國網民為此生氣，要求NASA立刻修改，否則揚言抵制。

已在火星任務中探測器毅力號The Perseverance（NASA）

微博上知名的帳戶「NASA超話」博主稱：「NASA火星票申請頁面將我國台灣地區單獨列為獨立國家，這是嚴重的割裂中國的行為」。他稱「對於任何企圖以科學名義侮辱、威脅和分裂祖國利益的行為，NASA超話將堅決反對」。

▼想看更多中國大陸網民發文，請點擊放大觀看：

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該活動已有1371多萬人登記，迄今NASA仍未進行相關修改。

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