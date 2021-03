NASA免費發送「火星太空船票」　台灣名列「國家」掀爭議

撰文: 李秀坤 最後更新日期: 2021-03-13 12:26

美國太空總署(NASA)推出名為「將你的名字送上火星」(SEND YOUR NAME TO MARS)的活動,網民在網站輸入國家、姓名等,就可製作虛擬「火星太空船票」,網民名字也會隨太空船送到上火星。

有中國大陸網民發現在輸入國家的欄位中,找到中國、香港特別行政區及澳門特別行政區,但台灣也是是選項之一,中國網民為此生氣,要求NASA立刻修改,否則揚言抵制。

已在火星任務中探測器毅力號The Perseverance(NASA)

微博上知名的帳戶「NASA超話」博主稱:「NASA火星票申請頁面將我國台灣地區單獨列為獨立國家,這是嚴重的割裂中國的行為」。他稱「對於任何企圖以科學名義侮辱、威脅和分裂祖國利益的行為,NASA超話將堅決反對」。

▼想看更多中國大陸網民發文,請點擊放大觀看:

+ 2 + 2 + 2

該活動已有1371多萬人登記,迄今NASA仍未進行相關修改。

👇👇即睇如何參加SEND YOUR NAME TO MARS活動,3步完成登記!👇👇

+ 3 + 3 + 3

NASA「SEND YOUR NAME TO MARS」活動登記連結 👉按此

👇👇👇 史上最高清火星地貌相 + 神秘雲團解構 👇👇👇