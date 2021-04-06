俄羅斯新法明文限制總統任期　為何對普京無效？｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-06 15:54

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）4月5日簽署法案，容許他競逐多兩屆總統，即總統限期最多到2036年。不過細看法案是說明俄羅斯總統只能當兩屆，為何普京能夠不受此限？

圖為3月21日，俄羅斯總統普京正在西伯利亞休假。（Reuters）

法案是就俄羅斯聯邦法第19-FZ號的修法，相關法案在2020年獲投票通過。根據法案中有關總統選舉的部分，列明總統只能當兩屆，現任第二屆總統或已出任兩屆總統的人不得再參選。

俄羅斯總統一屆6年，兩屆亦即12年。不過有關法案不適用於此修法前已就任的總統，所以也就是只會限制下任總統，而不是普京。

這意味新法案可以「重設」普京的連任次數。普京在2000年就職，期間通過延長總統任期至6年，並在2008年與總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）「互換」位置。期後普京在2012年再參選勝出，在任至今。

目前普京的任期將在2024年屆滿，在2020年普京曾在一個公開場合上被問道是否準備在2024年再度參選，普京當時表示還未考慮。若普京再度參選並勝出，將最長可一直出任總統至2036年。屆時他將超越史太林（Joseph Stalin），成為俄羅斯聯邦在任時間最長的領導人。