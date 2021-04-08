中澳關係｜澳洲回擊中國大使警告　稱主權問題不容談判

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-08 18:30

中澳關係緊張局勢持續升級。針對中國駐澳洲大使發出的警告，澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）回應稱，澳洲政府將維護國家主權和國家利益。

2021年3月12日，澳洲總理莫里森出席四方安全對話（Quad）首次視像峰會。（AP）

澳洲貿易部長提恩4月8日接受彭博社電視採訪時説：「這是我們已經明確表示過不容談判的事情。」提恩也指出：「但這並不意味着我們不能擁有富有成效的（雙邊）關係。好朋友之間的對話總是很困難的。」

針對日益緊張的中澳關係，提恩強調澳中經濟關係的重要性。他説：「這（澳中經濟關係）幫助中國數百萬人擺脱了貧困，促進了我們的經濟增長。因此，我們非常認為，我們可以建立建設性的關係。」「但建設性的關係將建立在我們保護我們的主權和國家利益的基礎上。我們已經説得很清楚了。」

澳洲外長佩恩（Marise Payne）在3月23日與新西蘭外長發布的聯合聲明中説，澳政府對有關新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族人權遭到侵犯的報道「嚴重關切」，並對美國、加拿大、英國和歐盟採取的措施表示歡迎。

據《悉尼先驅晨報》等澳媒4月7日報道，中國駐澳洲大使館當天舉行記者會，反駁西方媒體所謂新疆存在「強迫勞動」的報道。中國駐澳洲大使成競業指出，對於干涉中國內政的行為，中國將會做出反擊，「任何國家都不要幻想中國只會吞下別國干涉中國內政的苦果」，「我們不會挑釁，但若有人挑釁我們，我們將會以牙還牙」。