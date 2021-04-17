菲臘親王即將出殯　英女王分享「甜蜜野餐照」告別摯愛

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-17 14:32

英國菲臘親王（Prince Philip）葬禮將於英國時間17日下午3時（香港時間17日晚間10時）舉行，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在葬禮前，透過王室Twitter公開一張與親王的合照，與外界分享夫妻倆過去的美好回憶。

↓英國4月17日舉行菲臘親王的葬禮，想知道哪些人會出席，請點擊圖輯放大觀看30人名單：

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這張照片拍攝於2003年，女王和菲臘親王當時在蘇格蘭的Coyles of Muick享受假期。（Twitter@RoyalFamily）

這張照片拍攝於2003年，女王和菲臘親王當時在蘇格蘭的Coyles of Muick享受假期，他們在那裏散步和野餐，女王相當喜歡那個地方，新養的哥基犬也以「Muick」為命名。

從照片中可見，兩人面對鏡頭時都露出幸福的笑容，菲臘親王坐在女王右側，左手手肘撐在地上半躺在草地，右膝蓋上放着一頂米色水桶帽，自在又愜意；女王則穿著綠衣上衣搭配紅色格子裙，看起來相當爽朗活潑。

王室在Twitter上表示，女王希望與眾人分享這張2003年與愛丁堡公爵（即菲臘親王）在蘇格蘭Coyles of Muick頂端拍的私人照片。這張照片首次公諸於世。

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此外，王室也在Twitter上發布多張女王夫婦的照片並寫道，「女王和公爵的長久婚姻見證了他們相互扶持，共同履行多年的王室職責，並共同養育家庭」。

菲臘親王9日病逝，享耆壽99歲，與女王結褵73年，兩人鶼鰈情深，不離不棄，真摯愛情令人動容。

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