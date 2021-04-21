歐洲超級聯賽｜約翰遜威脅立法阻止　期望與其他國家商討

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-21 01:37

英國、意大利和西班牙合共12間足球球會計劃另起爐灶，成立歐洲超級聯賽。英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月20日表示，政府將考慮立法阻止，指歐超聯形同是同業聯盟（cartel）。

約翰遜當日與英格蘭足球總會、英格蘭超級足球聯賽和球迷組織代表開會。他表明，政府不會袖手旁觀。他認為，創立歐超聯不符合球迷和足球的利益，形容歐超聯是一個同業聯盟，阻止球會互相較量。他指，有必要的話將尋求立法，保障競爭原則。

約翰遜的辦公室同日較早前發表聲明，指政府正在探討所有選項，包括立法。被問到會否跟意大利和西班牙政府討論事件，約翰遜的發言人則指，期望與其他國家商討阻止歐超聯，並表明歡迎任何球會退出。

圖為2021年4月19日，英國利物浦晏菲路球場外面有球迷懸掛橫額抗議創立歐洲超級聯賽。（美聯社）

英超表示，一致和強烈反對成立歐超聯，計劃對六間參加的英超球會採取行動。聲明指，英超將與主要持份者例如政府和歐洲足聯等合作，保障球賽最大利益，並促請有關球會停止參與計劃。

部份有意參加歐超聯的球會領隊都有表態。曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）稱，加入歐超聯將損害體育運動的價值。他認為，當努力和成果沒有關係，體育運動就不再是體育運動，「當成功得到保證，這就不是體育運動。當你輸也沒關係，這就不是體育運動。」利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）也稱反對歐超聯。皇家馬德里教練施丹（Zinedine Zidane）則閉口不談。