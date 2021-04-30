新冠肺炎｜中國駐印度大使：已經提供逾5000部呼吸機等醫療設備

撰文： 曹毅 最後更新日期： 2021-04-30 04:58

中國駐印度大使孫衞東4月29日表示，根據中國海關總署公佈的統計結果，4月以來中國向印度提供逾5,000部呼吸機、21,569部製氧機、超過2,148萬個口罩以及近3,800噸的藥品。

Since this April, #China has supplied more than 5000 ventilators, 21569 oxygen generators, over 21.48 million masks & around 3800 tons of medicines to #India, according to statistics of the General Administration of Customs of China. — Sun Weidong (@China_Amb_India) April 29, 2021

孫衛東4月28日邀請中國科學院院士、中國疾病控制中心主任高福和王貴強、張流波、尹遵棟、張彥平等國內專家，與在印僑胞、中資公司、留學生及中國駐印媒體代表交流，就討論當前印度抗疫形勢、個人防護等問題。

孫衛東強調，中國駐印度使領館將秉持以人民為中心的宗旨和外交為民理念，把保護在印同胞的健康安全、協助做好防護診療放在首位，全力以赴提供服務和幫助。