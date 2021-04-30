新冠肺炎｜中國駐印度大使：已經提供逾5000部呼吸機等醫療設備

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中國駐印度大使孫衞東4月29日表示，根據中國海關總署公佈的統計結果，4月以來中國向印度提供逾5,000部呼吸機、21,569部製氧機、超過2,148萬個口罩以及近3,800噸的藥品。

孫衛東4月28日邀請中國科學院院士、中國疾病控制中心主任高福和王貴強、張流波、尹遵棟、張彥平等國內專家，與在印僑胞、中資公司、留學生及中國駐印媒體代表交流，就討論當前印度抗疫形勢、個人防護等問題。

孫衛東強調，中國駐印度使領館將秉持以人民為中心的宗旨和外交為民理念，把保護在印同胞的健康安全、協助做好防護診療放在首位，全力以赴提供服務和幫助。

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