印度疫情｜印度影星發推文稱抗疫物資在華遇阻　中國駐印大使澄清

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-02 09:21

印度寶萊塢一名電影明星在Twitter上稱大量抗擊印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的物資在華滯留難以運往印度。中國駐印度大使對此事發表回應。

印度演員蘇德（Sonu Sood）5月1日發布推文稱：「我們正試圖把數百台製氧機運到印度。遺憾的是，我們的大量貨物在中國受阻，而在印度，每分鐘都有人喪生。我請求中國駐印大使和中國外交部幫助我們的貨物通關，這樣我們才能拯救生命。」

We are trying to get hundreds of oxygen concentrators to India. It's sad to say that China has blocked lots of our consignments and here in India we are losing lives every minute. I request @China_Amb_India @MFA_China to help us get our consignments cleared so we can save lives🇮🇳 — sonu sood (@SonuSood) May 1, 2021

印度疫情死亡人數連創新高，火葬場不堪重負（點擊大圖瀏覽）：

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中國駐印大使孫衞東注意到這條推文後回覆稱：「中方將盡最大努力支持印度抗擊疫情。據我了解，目前中國至印度的貨運航線運行正常。過去兩周，中國飛往印度的貨運航班共計61趟。」

他還表示：「我們已為印度從中國各個城市運送醫療物資提供了通關和運輸的便利，並將繼續確保對印物資出口渠道的暢通。若你們遇到任何問題，請告知我們。」

蘇德曾與成龍及李治廷等合演電影《功夫瑜伽》，電影2017年在中國大陸上映。

印度疫情目前已失控，單日新增病例不斷創造紀錄。印度衞生部5月1日公布的最新數據顯示，在過去24小時內，印度新增確診病例突破40萬，創下單日新增新紀錄。持續嚴峻的疫情令印度醫療系統瀕臨崩潰。