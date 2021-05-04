歐盟擬開放非歐盟國家旅客入境　須已接種疫苗

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-04 10:32

歐盟執行委員會5月3日公開建議方案，成員國最快6月起可放寬旅遊限制，容許非歐盟國家旅客入境，協助受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響的國家旅遊業復蘇。

圖為5月2日，意大利卡斯蒂廖內德拉佩斯卡伊阿一個海灘。當地重新開放海灘，讓旅客前往消暑。（Reuters）

歐盟目前只容許澳洲及新加坡等7個非歐盟國家公民入境，建議方案容許疫情受控的國家，已完成接種獲歐盟認可新冠疫苗的旅客入境。

目前歐盟認可的疫苗包括輝瑞（Pfizer）與BioNTech疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗及強生（Johnson & Johnson）疫苗。不過建議指出未來可拓展獲世衛批准緊急使用的疫苗，這將意味包括中國的科興及國藥疫苗。

歐盟目前正與世衛合作，製作可在歐盟成員國以外通用的疫苗證書，屆時將可使用該證書作為已接種疫苗，符合入境條件的認證。

方案亦包含設立緊急煞停機制，可向疫情急劇惡化的國家，迅速實施旅遊限制。

英國廣播公司（BBC）報道，歐盟目前目標是挪威、冰島和瑞士等非歐盟國家，而歐盟官員在較早前亦表示，美國已接種疫苗的旅客或許可在2021年夏天可前往歐洲旅行。有關建議仍需各成員國討論。