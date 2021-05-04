Bill Gates離婚︱兩年前才說是一輩子的伴侶　如今卻宣布離婚

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-04 15:26

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）宣布與梅琳達（Melinda Gates）離婚，結束這27年的婚姻。根據兩人的法律文件顯示，兩人的關係已破裂且不可逆轉，但在兩年前蓋茨在自己的人物紀錄片上，才表示他最感激的是他的妻子，難以想像兩年後終離婚收場。

圖為2019年2月，比爾蓋茨與梅琳達接受訪問。同年Netflix播出蓋茨的紀錄片，內有談及兩人的特別內容。（Reuters）

Netflix在2019年前播出了一連三集，名為《走進比爾：解碼比爾》（Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates）的人物紀錄片。傳記講述比爾蓋茨的發跡及成功之路，包括他的婚姻。在其中一幕蓋茨被問道，若今天就要撞車身亡，他最希望能夠說一句什麼東西。

「你知道的，感謝梅琳達。」

蓋茨與梅琳達1987年在微軟相識，當時微軟仍處於起步階段。在紀錄片中，蓋茨憶述當年梅琳達還有男朋友，而他有微軟，蓋茨不知道自己是否很在乎對方，卻為對方騰出時間。

兩人交往一年後互相表白，蓋茨卻說那時讓他感到驚訝：「我向她說我愛你，她也說她也愛我。然後那就像，哇，那接下來應怎麼辦？」梅琳達亦表示，蓋茨雖然想結婚，但不知道能否在主管微軟的同時，實踐結婚的承諾。

圖為2002年4月，比爾蓋茨面對壟斷訴訟案。他與妻子梅琳達進入華盛頓地方法院。（Getty）

蓋茨與梅琳達在1994年在夏威夷舉行婚禮，至今育有3名子女。蓋茨在紀錄片中，稱梅琳達「是他最好的伴侶」。

在2019年兩人的結婚25周年，梅琳達亦在個人Facebook帳戶分享兩人的結婚回憶，寫道：「我以為那時我的心已完滿了，但這25年教懂了我一個心可以如何的更美滿。」

兩人的好友、同時曾在微軟工作的斯萊德（Mike Slade）在紀錄片亦談到兩人婚姻，稱他未從蓋茨的口中，聽過任何抱怨梅琳達的說話，並稱這是他唯一遇過從未抱怨過自己妻子的人，蓋茨很欣賞梅琳達的一切。

可是萬萬讓人想不到，紀錄片播出兩年後，兩人的離婚姻卻走到了盡頭。