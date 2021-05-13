新加坡與香港旅遊氣泡倒數13天　樟宜機場航廈暫停對民眾開放2週

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-13 11:42

在新加坡與香港的旅遊氣泡（或稱「旅遊泡泡」）會在5月26日開始之際，新加坡的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情沒紓緩跡象，樟宜機場感群組在擴大。樟宜機場所有客運大樓5月13日起暫停對一般民眾開放2週。機場繼續供航班升降，但僅限搭機旅客以及從事必要服務的機場員工可進出客運大樓。

衞生部12日公布，新加坡新增16人確診，包括10個社區個案以及6個輸入個案；全國累計61419人確診。部門資料顯示，新加坡目前共有11感染群組。其中樟宜機場第三客運大樓清潔工相關感染群組再增7人，迄今已累計增至25人確診。

所有從5月3日起到過樟宜機場第三客運大樓的民眾可免費進行病毒檢測。

樟宜機場第三客運大樓一名88歲清潔工5月5日被發現確診，是「機場群組」第1名病人。

圖為路透社資料圖片，一名接待員在「會聚@樟宜」的大堂工作。會聚@樟宜是一個位於新加坡樟宜機場附近、有酒店客房及會議場所的設施。（Reuters）

新加坡樟宜機場集團12日發布新聞稿表示，在機場出現確診案例後，所有第一、第三客運大樓及星耀樟宜（Jewel Changi Airport）商場員工都須強制接受檢測。

集團稱，13日起所有客運大樓暫停對一般民眾開放，27日才會重新開放。星耀樟宜也將暫時關閉14天。而第二客運大樓，自5月1日起已關閉。

樟宜機場在這段期間航班起降如常，旅客可在機場上下車，但只有持機票的旅客，以及從事必要服務的機場員工可進出客運大樓。另外，一些必要服務及餐飲店將持續營業。