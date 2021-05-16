印度疫情｜恆河撈近2,000遺體怵目驚心　病毒恐隨水流傳播

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-16 16:18

印度過去一周在恆河（Ganges）打撈到近2,000具遺體。英媒5月15日引述當地高級官員證實，包括生前曾患新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的人。官員要求地方政府馬上阻止這種把行為。

比哈爾邦（Bihar）和北方邦（Uttar Pradesh）間的恆河流域附近出現不少浮屍。印媒《亞洲時代》15日報道，內政部透露，已從恆河尋回差不多2,000具遺體，當中很可能包括恆河沿岸、偏遠村莊的新冠肺炎死者。

恆河流域附近有不少浮屍：

More than 150 dead bodies of Covid fatalities dumbed in river Ganges in Buxar, Bihar...



1. They aren't part of any data

2. This will cause greater spread of virus & other diseases



3. This is only one such sighting - one is getting many such reports#CovidIndia pic.twitter.com/Rb8OX5OBbj — Waris Pathan (@warispathan) May 10, 2021

英國路透社引述高級官員辛格（Manoj Kumar Singh）14日寫給地方首長的一封信稱：「政府已獲悉這些死於新冠或其他疾病的遺體正被扔進河，而非按妥善的儀式處理，因此，許多地方的河流都發現遺體。」

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辛格認為，民眾把遺體丟進河的原因可能包括遺屬沒錢買火化所需的木頭，一些社區的宗教信仰，以及憂慮屍體會傳播病毒。他要求村級官員確保不再有遺體被扔進水裏，並稱政府將為貧窮家庭提供5,000盧比，讓他們火化或埋葬遺體。

印度16日公布，過去一天新增3,11,170宗確診，累計2,46,84,077宗，突破2400萬。死亡案例新增4,077宗死亡，累計增至2,70,284宗，突破27萬宗。西孟加拉邦政府15日宣布，從5月16日至30日實施全面防疫封鎖措施，以遏制新冠疫情蔓延。

除西孟加拉外，德里、北方邦、比哈爾、切蒂斯格爾（Chhattisgarh）、泰米爾納德（Tamil Nadu）、阿薩姆（Assam）、恰爾肯德（Jharkhand）、拉賈斯坦（Rajasthan）、奧里薩（Odisha）、喀拉拉（Kerala）、卡納塔克（Karnataka）、特倫甘納（Telangana）、那加蘭邦（Nagaland）和本地治里（Puducherry）等地均在實施封鎖措施。