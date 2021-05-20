調查報告證BBC記者26年前欺騙戴安娜接受專訪　總裁：全面道歉

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-20 22:12

英國戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）1995年接受英國廣播公司（BBC）的專訪轟動一時，如今這場訪問再受到關注。5月20日公開的調查報告證實，BBC記者巴希爾（Martin Bashir）當年使用欺詐手段，以確保能夠說服戴安娜接受專訪。BBC總裁戴維斯（Tim Davie）表示全面及無條件道歉。

這次事件始於戴安娜胞弟斯潘塞（Charles Spencer）2020年公開指控巴希爾，BBC之後調查事件，並由退休法官戴森（Lord Dyson）領導調查。調查報告指出，BBC在說服戴安娜接受專訪的事件中，在誠實方面沒有達到應有的高水平，並指當時的BBC記者巴希爾犯下欺詐行為。

↓戴妃與弟弟斯潘塞的童年照片↓

BBC總裁道歉

BBC總裁戴維斯表示「BBC無法返回四分一世紀之前，但我們能夠作出全面及無條件的道歉，這是BBC今天能夠做的。」

他又指，雖然調查報告顯示戴安娜本來已對BBC專訪的事情感興趣，但明顯的是，在確保這場專訪發生的過程上，BBC沒有達到觀眾預期的水平，「我們對此非常抱歉。」他又稱，今天的BBC有明顯更好的流程與程序，以避免同樣事情發生。

1995年，戴安娜王妃在肯辛頓宮（Kensington Palace）接受BBC記者巴希爾（Martin Bashir）訪問（Getty）

巴希爾做了什麼？

根據戴安娜胞弟斯潘塞之前指控，巴希爾在90年代偽造銀行文件，令斯潘塞以為有王室職員收錢洩露有關戴妃家庭的資訊，然後巴希爾又謊稱戴妃、查理斯王子（Prince Charles）身邊助手都遭收買，會監視戴妃，以求獲取他與戴妃的信任，促使他當年介紹巴希爾給戴妃，讓戴妃在1995年接受BBC專訪。

英國傳媒5月中報道，巴希爾在4月前已經以健康問題為由，辭去在BBC的職務。

在1995年的獨家專訪中，戴妃說出她的名言「我的婚姻有3個人，太擁擠了。」即變相承認她、查理斯王子與卡米拉（Camilla Parker Bowles）之間的三角關係。這段訪問當時吸引2300萬人收看，也促使英女王伊利沙伯二世之後親自要求戴妃夫婦離婚。

1996年，戴安娜王妃與查理斯王子正式分開。1997年，戴妃在巴黎不幸遇上車禍，撒手人寰，終年36歲。

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