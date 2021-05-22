美韓首腦重申致力實現朝鮮半島無核化　拜登不排除會晤金正恩

撰文： 梁凱怡 張子傑 王楓 最後更新日期： 2021-05-22 08:43

韓國總統文在寅和美國總統拜登（Joe Biden）5月21日於白宮舉行首腦會談。他們表示，深切關注朝鮮局勢，表明朝鮮半島無核化是他們的目標。拜登指，將於有正確條件的情況與朝鮮國務委員會委員長金正恩會面。

文在寅和拜登會後出席記者會。文在寅表示，韓美將謀求以對話與外交方式接觸朝鮮的方法，期待朝鮮給予積極響應。他對拜登政府的新版對朝政策表示歡迎，並介紹稱以新加坡聯合宣言等協商結果為基礎，以現實、實用的方式謀求與朝鮮的外交是拜登政府的對朝政策方向。

拜登未有排除與金正恩會面，但取決於對方是否同意討論朝鮮核計劃，並且要由美國和朝鮮官員奠定美朝首腦會面的基礎。他指，不會給金正恩想要的國際認可。他同時宣布委任國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）為朝鮮半島問題特使。

圖為2021年5月21日，韓國總統文在寅訪問華盛頓，與美國總統拜登會面後出席記者會。（美聯社）

拜登稱，美韓合作是建基於雙方在共同安全的堅定承諾，兩國盟友關係長久以來是局內和平、安全、繁榮的關鍵，他表明支持朝韓舉行對話和促進合作。韓美也同意廢除針對韓國的導彈方針。

拜登和文在寅同意就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情建立全面的疫苗合作計劃，華府將55萬名韓國士兵接種疫苗。文在寅認為，合作計劃可以增加印太地區等地的疫苗供應。

雙方談到台海問題。文在寅指，美韓同意台海地區的重要，特別是考慮到中國和台灣之間的特性，他和拜登都認為美韓要密切合作。拜登則表示，他們曾經談及維持南海航行自由和維護台海和平等影響區內穩定的重要議題。