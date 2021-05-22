美韓擬加深經濟和安全聯繫　聯合聲明提台海問題未點名中國

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-22 10:26

韓國總統文在寅和美國總統拜登（Joe Biden）5月21日舉行會談。二人會後發表聯合聲明，同意就朝鮮人權問題合作。聲明提到，兩國將加深經濟和安全聯繫，緊密合作應對氣候變化和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

兩國同意合作改善朝鮮的人權情況，致力繼續促進對朝鮮人提供人道救援。他們重申對《板門店宣言》和《新加坡聯合聲明》的承諾，相信外交和對話對達到朝鮮半島無核化和建築長久和平是必不可少。

美韓還同意合作提高全球供應鏈的彈性，例如是高科技行業半導體、電動車電池、醫藥和戰略和關鍵物料。聲明指，兩國將透過氦促進增加雙方投資和研發合作，增加晶片全球供應，支援半導體製造。

聲明提到印度太平洋的安全問題。兩國反對所有損害、破壞穩定或威脅以規則為基準的國際秩序，並致力維持包容、開放和自由的印度太平洋。他們承諾維持南海等的和平穩定，並特別強調台灣海峽和平穩定的重要。但聲明未有點名中國。

其他計劃還包括合作成立新的多邊衛生安全籌資機制和相關管治架構、緊密合作改革世界貿易組織和表達對不公平貿易行為的反對、合作發展開放、透明和有效的5G和6G網絡以及成立網絡工作小組加強執法和國土安全部門合作等。韓國表示，年內將大幅增加對新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）的貢獻。